Велосипедистам грозят штрафы до 850 грн: за какие нарушения ПДД наказывают и какие изменения готовят

Как наказывают велосипедистов за нарушение ПДД в Украине, в каких случаях грозят штрафы до 850 грн или общественные работы и какие изменения предлагают ввести.

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Правила дорожного движения Украины распространяются не только на водителей автомобилей, но и на велосипедистов. Они обязаны соблюдать требования дорожных знаков, сигналов светофора, дорожной разметки и регулировщиков, а также выполнять правила проезда перекрестков, пешеходных переходов и требования безопасности.

Основные правила движения велосипедистов определены разделом 6 Правил дорожного движения Украины. В частности, движение должно осуществляться по велосипедным дорожкам, а при их отсутствии — по правому краю проезжей части в один ряд. В темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипед должен быть оборудован световозвращателями, а также включенным фонарем или фарой.

Движение по дорогам на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста.

Какой штраф грозит велосипедисту за нарушение ПДД

Ответственность велосипедистов установлена статьей 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За обычное нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, предусмотрен штраф в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сегодняшний день составляет 340 гривен.

К таким нарушениям могут относиться:

проезд на запрещающий сигнал светофора;

движение навстречу транспортному потоку;

нарушение правил проезда перекрестков;

невыполнение требований дорожных знаков;

движение без необходимых световых приборов в темное время суток;

другие нарушения Правил дорожного движения.

Ответственность за управление велосипедом в состоянии опьянения

Если велосипедист находится в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, ответственность значительно строже.

Часть третья статьи 127 КУоАП предусматривает штраф в размере 40 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 680 гривен.

В отличие от водителей автомобилей, к велосипедистам не применяется статья 130 КУоАП, поскольку велосипед не является механическим транспортным средством.

Если нарушение создало аварийную обстановку

Более строгая ответственность предусмотрена в случае, если нарушение Правил дорожного движения велосипедистом создало аварийную обстановку.

В таком случае согласно части четвертой статьи 127 КУоАП предусмотрен штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) либо общественные работы сроком от 20 до 40 часов.

Аварийной обстановкой считается ситуация, при которой другие участники дорожного движения были вынуждены резко изменить скорость, направление движения или применить экстренное торможение, чтобы избежать ДТП.

Если произошло ДТП

Если вследствие нарушения правил велосипедистом были повреждены транспортные средства или иное имущество, он может нести не только административную, но и гражданско-правовую ответственность.

Потерпевшая сторона вправе обратиться в суд с требованием о возмещении материального ущерба и, при наличии оснований, морального вреда в соответствии с положениями Гражданского кодекса Украины.

Если же в результате ДТП потерпевшим причинены тяжкие телесные повреждения либо наступила смерть человека, вопрос ответственности может рассматриваться уже в рамках Уголовного кодекса Украины в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

Правила дорожного движения также устанавливают ряд прямых запретов для велосипедистов. В частности, им запрещается управлять велосипедом с неисправными тормозами или звуковым сигналом, а в темное время суток либо в условиях недостаточной видимости — без включенного фонаря и световозвращателей. Кроме того, велосипедистам запрещено двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, если рядом оборудована велосипедная дорожка.

Также запрещается ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам, за исключением детей в возрасте до семи лет, передвигающихся на детских велосипедах в сопровождении взрослых. Отдельно Правила дорожного движения запрещают велосипедистам во время движения держаться за другое транспортное средство.

В Киеве призывают расширить сеть велодорожек

В столице предлагают расширить сеть отдельных велосипедных дорожек и создать непрерывные веломаршруты, которые обеспечили бы безопасное передвижение по городу. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевского городского совета.

Автор обращения отмечает, что существующая велосипедная инфраструктура Киева остается фрагментарной, из-за чего велосипедистам часто приходится двигаться по проезжей части с интенсивным транспортным потоком. Отдельной проблемой, по его мнению, является незаконная парковка автомобилей на велополосах, что создает дополнительные риски для безопасности дорожного движения.

В петиции №14360 также предлагается обеспечить непрерывное велосипедное сообщение между жилыми районами и центром города, усилить контроль за парковкой на велополосах, а также предусматривать строительство отдельных велодорожек при капитальном ремонте городских улиц.

Что может измениться для велосипедистов

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15283, предусматривающий существенное усиление ответственности за нарушение Правил дорожного движения пользователями электросамокатов, моноколес, гироскутеров и другого легкого персонального электротранспорта. Документ призван урегулировать вопрос, который долгое время оставался нерешенным на законодательном уровне.

Кроме того, законопроект предлагает пересмотреть административную ответственность не только для пользователей такого транспорта, но и для пешеходов, велосипедистов, лиц, управляющих гужевым транспортом, а также погонщиков животных.

В частности, предлагается увеличить размеры отдельных штрафов с 3 до 20, с 5 до 30, с 8 до 15 и с 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан в зависимости от вида правонарушения.

Авторы законодательной инициативы считают, что принятие закона позволит четко определить механизм привлечения к ответственности пользователей легкого персонального электротранспорта, повысить уровень безопасности дорожного движения и устранить пробелы в административном законодательстве, которые сегодня затрудняют реагирование на отдельные нарушения.

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