Украина может более чем вдвое опередить еврозону по темпам экономического роста — прогноз МВФ
Международный валютный фонд прогнозирует, что Украина в ближайшие годы будет демонстрировать одни из самых высоких темпов экономического роста в Европе. По базовому сценарию, предусматривающему постепенное затухание войны и начало масштабного послевоенного восстановления, украинская экономика будет расти более чем вдвое быстрее, чем экономика еврозоны.
Об этом говорится в последнем докладе МВФ World Economic Outlook.
В то же время Европу ожидает период медленного экономического роста.
По прогнозу Фонда, среднегодовой рост экономики еврозоны в 2027–2031 годах составит лишь 1,2%, а лучший показатель ожидается только в 2028 году — 1,4%.
Экономика Европейского Союза в целом будет расти несколько быстрее — в среднем на 1,4% в год, с пиковым показателем 1,6% в 2028 году.
В МВФ объясняют такие прогнозы высоким уровнем государственного долга, старением населения, низкой производительностью труда, длительно высокими ценами на энергоносители и геополитической неопределенностью.
Для сравнения, мировая экономика, по оценкам Фонда, в этот же период будет расти примерно на 3,2% ежегодно. Экономики развивающихся стран Азии — на 4,6%, Индии — на 6,5%, а стран Африки к югу от Сахары — также на 4,6%.
Украина среди лидеров экономического роста в Европе
МВФ прогнозирует, что среднегодовой рост экономики Украины в 2027–2031 годах составит 3,8%, а лучший результат ожидается в 2028 году, когда ВВП может вырасти примерно на 4,2%.
Таким образом, Украина, по прогнозам, будет опережать еврозону по темпам экономического развития более чем вдвое по сравнению с ее лучшим показателем.
В Фонде отмечают, что такие расчеты основаны на сценарии постепенного затухания войны и начала масштабного послевоенного восстановления страны. Ожидается, что восстановление будет стимулировать значительный приток капитальных инвестиций.
По оценкам Всемирного банка, стоимость восстановления Украины уже приближается к 600 млрд долларов.
При продолжении войны прогноз значительно хуже
Вместе с тем МВФ подчеркивает, что позитивный сценарий зависит от развития ситуации в сфере безопасности.
По альтернативному сценарию, предусматривающему продолжение боевых действий, экономический рост Украины в 2027 году составит лишь 1%.
«Перспективы остаются чрезвычайно неопределенными, поскольку война продолжает наносить тяжелый ущерб населению и экономике», — отметили в МВФ в отчете по итогам консультаций по статье IV Устава Фонда.
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