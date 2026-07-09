Україна може більш ніж удвічі випередити єврозону за темпами економічного зростання — прогноз МВФ

Водночас Європу чекає період повільного економічного зростання.

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Міжнародний валютний фонд прогнозує, що Україна у найближчі роки демонструватиме одні з найвищих темпів економічного зростання в Європі. За базовим сценарієм, який передбачає поступове згасання війни та початок масштабної післявоєнної відбудови, українська економіка зростатиме більш ніж удвічі швидше, ніж економіка єврозони.

Про це йдеться в останньому звіті МВФ World Economic Outlook.

Водночас Європу чекає період повільного економічного зростання.

За прогнозом Фонду, середньорічне зростання економіки єврозони у 2027–2031 роках становитиме лише 1,2%, а найкращий показник очікується лише у 2028 році — 1,4%.

Економіка Європейського Союзу загалом зростатиме дещо швидше — у середньому 1,4% на рік, із піковим показником 1,6% у 2028 році.

У МВФ пояснюють такі прогнози високим рівнем державного боргу, старінням населення, низькою продуктивністю праці, тривалими високими цінами на енергоносії та геополітичною невизначеністю.

Для порівняння, світова економіка, за оцінками Фонду, у цей самий період зростатиме приблизно на 3,2% щороку. Економіки країн Азії, що розвиваються, — на 4,6%, Індії — на 6,5%, а країн Африки на південь від Сахари — також на 4,6%.

Україна серед лідерів економічного зростання в Європі

МВФ прогнозує, що середньорічне зростання економіки України у 2027–2031 роках становитиме 3,8%, а найкращий результат очікується у 2028 році, коли ВВП може зрости приблизно на 4,2%.

Таким чином, Україна, за прогнозами, випереджатиме єврозону за темпами економічного розвитку більш ніж удвічі від найкращого показника.

У Фонді зазначають, що такі розрахунки базуються на сценарії поступового згасання війни та початку масштабної післявоєнної відбудови країни. Очікується, що відновлення стимулюватиме значний приплив капітальних інвестицій.

За оцінками Світового банку, вартість відбудови України вже наближається до 600 млрд доларів.

За продовження війни прогноз значно гірший

Водночас МВФ наголошує, що позитивний сценарій залежить від розвитку безпекової ситуації.

За альтернативним сценарієм, який передбачає продовження бойових дій, економічне зростання України у 2027 році становитиме лише 1%.

«Перспективи залишаються надзвичайно невизначеними, оскільки війна продовжує завдавати важких втрат населенню та економіці», — зазначили у МВФ у звіті за результатами консультацій за статтею IV Статуту Фонду.

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