Верховный Суд объяснил, когда работника можно законно уволить из-за отказа работать в другом городе

При каких условиях работодатель имеет право уволить работника, который отказался работать в другом городе.

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Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда пришел к выводу, что работник, отказавшийся продолжать работу после изменения места работы с Киева на Одессу, был уволен правомерно. Суд отметил, что при обстоятельствах данного дела определение нового места выполнения трудового договора являлось законным изменением существенных условий труда, а необоснованный отказ профсоюза в согласовании увольнения не препятствовал прекращению трудового договора.

Обстоятельства дела

Директор департамента внутреннего аудита ГП «Администрация морских портов Украины» обратился в суд с иском о восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, оспаривая свое увольнение.

В конце 2022 года предприятие приняло решение изменить место работы части работников аппарата управления с Киева на Одессу. Необходимость такого решения работодатель обосновал организационными изменениями, направленными на повышение эффективности управления деятельностью морских портов. Работника письменно уведомили об изменении существенных условий труда, однако он отказался продолжать работу в Одессе. После этого трудовой договор с ним был прекращен на основании пункта 6 части первой статьи 36 КЗоТ Украины.

Истец считал, что работодатель фактически осуществил перевод в другую местность, а не изменил существенные условия труда. Кроме того, он ссылался на то, что предприятие продолжало работать в дистанционном режиме, поэтому оснований для изменения места работы не было, а также указывал, что как заместитель председателя профсоюзного комитета был уволен без надлежащего согласия профсоюза.

Суд первой инстанции восстановил работника в должности и взыскал в его пользу более 347 тыс. грн среднего заработка за время вынужденного прогула. После повторного апелляционного пересмотра это решение было оставлено без изменений.

Что решил Верховный Суд

Кассационный гражданский суд отменил решения судов предыдущих инстанций в части удовлетворенных исковых требований и отказал в восстановлении работника на работе и взыскании среднего заработка.

Верховный Суд отметил, что во время действия военного положения работодатель в соответствии с Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» обязан уведомить работника об изменении существенных условий труда не позднее момента их введения. В данном деле работодатель соблюдал этот порядок.

Суд обратил внимание, что работодатель определил новое место выполнения трудового договора в Одессе, обосновав это потребностями надлежащей организации работы предприятия. ГП «Администрация морских портов Украины» осуществляет свою основную деятельность через морские порты и их филиалы, расположенные в южных регионах Украины, тогда как в Киеве фактически обеспечиваются преимущественно представительские функции. При таких обстоятельствах определение места работы в Одессе находилось в пределах дискреционных полномочий работодателя.

КГС ВС пришел к выводу, что при обстоятельствах данного дела определение нового места выполнения трудового договора в Одессе являлось изменением существенных условий труда, о котором работник был надлежащим образом уведомлен. Отказ работника от продолжения работы после изменения места работы дал работодателю основания прекратить трудовой договор на основании пункта 6 части первой статьи 36 КЗоТ Украины.

В то же время Верховный Суд подчеркнул, что в данном деле режим дистанционной работы не влиял на оценку правомерности изменения места работы работника. Поэтому выводы судов предыдущих инстанций о том, что дистанционный режим исключал возможность такого изменения, были признаны ошибочными.

Отдельно Верховный Суд оценил вопрос согласования увольнения профсоюзом. Суд подчеркнул, что закон требует именно обоснованного решения профсоюзного органа об отказе в предоставлении согласия на увольнение. Если такое решение не содержит надлежащего обоснования, оно не препятствует увольнению работника.

По делу № 752/2048/23 профсоюз отказал в согласовании увольнения главным образом потому, что работодатель обратился с соответствующим представлением уже после увольнения работника. Верховный Суд отметил, что профсоюз не привел надлежащего обоснования незаконности увольнения именно по пункту 6 части первой статьи 36 КЗоТ Украины и не указал, какие нормы материального права были нарушены работодателем. При таких обстоятельствах решение профсоюзного органа нельзя считать достаточно обоснованным.

В итоге Верховный Суд пришел к выводу, что при обстоятельствах данного дела работодатель правомерно изменил место выполнения трудового договора, соблюдал установленный порядок уведомления об изменении существенных условий труда, а отказ работника от продолжения работы после изменения места работы являлся достаточным основанием для прекращения трудового договора. Решения судов первой и апелляционной инстанций в части восстановления работника в должности и взыскания среднего заработка были отменены, а в удовлетворении этих исковых требований окончательно отказано.

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