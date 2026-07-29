В ВСУ начали проверку укомплектованности воинских частей и справедливости распределения личного состава
В Вооруженных Силах Украины начали проверку укомплектованности воинских частей и справедливости распределения личного состава. Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, основной целью проверки является оценка фактического состояния укомплектованности бригад, полков и корпусов, а также анализ эффективности распределения военнослужащих между подразделениями.
По результатам проверки планируется определить направления для совершенствования кадрового обеспечения.
В ходе проверки особое внимание будет уделено эффективности и справедливости распределения личного состава.
Оценка будет проводиться с учетом потребностей воинских частей, выполняющих боевые задачи на различных участках фронта.
«Эти решения направлены на повышение боеспособности, обеспечение кадрового баланса и более рациональное использование человеческого капитала. Любые системные изменения в армии начинаются с изменения отношения к человеку», — отметили в Генштабе.
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