В ВСУ начали проверку укомплектованности воинских частей и справедливости распределения личного состава

Генеральный штаб оценит укомплектованность частей и эффективность кадровых решений в боевых подразделениях.

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В Вооруженных Силах Украины начали проверку укомплектованности воинских частей и справедливости распределения личного состава. Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, основной целью проверки является оценка фактического состояния укомплектованности бригад, полков и корпусов, а также анализ эффективности распределения военнослужащих между подразделениями.

По результатам проверки планируется определить направления для совершенствования кадрового обеспечения.

В ходе проверки особое внимание будет уделено эффективности и справедливости распределения личного состава.

Оценка будет проводиться с учетом потребностей воинских частей, выполняющих боевые задачи на различных участках фронта.

«Эти решения направлены на повышение боеспособности, обеспечение кадрового баланса и более рациональное использование человеческого капитала. Любые системные изменения в армии начинаются с изменения отношения к человеку», — отметили в Генштабе.

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