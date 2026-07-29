Студентов-бюджетников не будут обязывать отрабатывать по окончании вуза — в Раде пересмотрели подход к госзаказу

Студентов гражданских специальностей, которые будут учиться на бюджете, не будут обязывать отрабатывать первое рабочее место по окончании вуза, поскольку соответствующую норму изъяли из доработанного законопроекта о реформе государственного заказа.

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Студенты гражданских специальностей, которые будут обучаться за счет государственного бюджета, не будут обязаны отрабатывать первое рабочее место после завершения обучения. Такую норму исключили из доработанного ко второму чтению законопроекта №10399 после широкого общественного обсуждения. Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

В комитете отметили, что в обновленной редакции законопроекта №10399 не предусмотрен обязательный контракт на первое рабочее место для студентов гражданских специальностей. Требование об обязательной отработке останется только для тех, кто с самого начала обучается как будущий военнослужащий или работник другой структуры сектора безопасности и обороны.

Также сообщается, что студенты, которые будут обучаться на бюджетных местах по гражданским специальностям, не будут иметь никаких контрактов на отработку или иных обязательств перед государством. Аналогичный подход будет применяться и к грантовой системе — она также не будет предусматривать обязательного трудоустройства после завершения обучения.

В комитете напомнили, что редакция законопроекта, принятая в первом чтении, содержала иной подход. В частности, после второго курса студент, обучавшийся за государственный счет, должен был заключить контракт на предложенное государством первое рабочее место, а после выпуска определенное время работать по специальности. В случае отказа предполагалось, что он должен будет самостоятельно компенсировать стоимость своего обучения.

Такая модель предлагалась из-за кадрового дефицита в ряде отраслей. В качестве примера в комитете привели сферу образования, где ежегодно государство финансирует подготовку около 10 тысяч будущих учителей, однако работать в школы приходят лишь около 2 тысяч выпускников.

Именно поэтому ранее предлагалось ввести контракт на первое место работы, который предусматривал бы, что государство инвестирует средства в подготовку специалиста, а выпускник в течение определенного времени работает по специальности, после чего самостоятельно определяет свой дальнейший профессиональный путь.

В то же время в ходе общественного обсуждения такая инициатива вызвала значительный общественный резонанс. В частности, звучали замечания о возможных признаках принудительного труда, нарушении конституционных прав граждан, а также возникали вопросы относительно уровня оплаты труда на первом рабочем месте.

В Комитете по вопросам образования, науки и инноваций пояснили, что именно из-за этой спорной нормы существовал риск поставить под угрозу принятие всего законопроекта. Поэтому было принято решение отказаться от соответствующего требования и сосредоточиться на внедрении базовой модели реформы, предусматривающей прогнозирование потребностей рынка труда, новую систему государственного заказа и механизм грантового финансирования.

Также там подчеркнули, что законопроект №10399 предлагает изменить сам принцип государственной поддержки высшего образования. Государственный заказ должен стать настоящим заказом со стороны государства в соответствии с его потребностями, а не механизмом, при котором учреждения высшего образования самостоятельно определяют количество и специальности специалистов, которых готовят за бюджетные средства.

Кроме того, сообщили, что новая модель касается не только грантов, но и государственного заказа, бюджетных мест, прогнозирования потребностей рынка труда и других механизмов финансирования высшего образования. К этому процессу планируется активно привлекать работодателей, бизнес-ассоциации и отраслевых экспертов, которые смогут оценить, какие именно специалисты понадобятся экономике через пять, семь или десять лет.

Отмечается, что законопроект №10399 предлагает четко разграничить три инструмента государственной поддержки.

Первым инструментом останется государственный заказ. Он будет применяться только в тех случаях, когда человек уже во время обучения входит в соответствующую государственную систему. Прежде всего это касается сектора безопасности и обороны — военных учебных заведений, системы МВД, СБУ, разведки и других структур со специфическими условиями обучения. Такие студенты заключают контракты и после завершения обучения работают в соответствующих государственных органах.

Вторым инструментом станут бюджетные места для гражданских специальностей. Государство будет оплачивать обучение абитуриентов, показавших лучшие результаты. При этом они не будут иметь никакой обязанности отрабатывать после выпуска. Такой механизм, как отмечают в комитете, позволит поддерживать талантливых студентов и одновременно увеличивать количество бюджетных мест по тем специальностям, в которых страна испытывает наибольшую потребность.

Третьим инструментом станет система грантов. В этом случае студент будет обучаться по контракту, однако государство сможет полностью или частично компенсировать стоимость обучения. Отдельные гранты предусмотрены для социально уязвимых категорий населения, участников боевых действий, детей погибших защитников Украины, пострадавших участников Революции Достоинства, детей-сирот и других лиц, нуждающихся в государственной поддержке.

В Комитете по вопросам образования, науки и инноваций подчеркнули, что предлагаемые изменения не сужают государственную поддержку студентов, а наоборот — расширяют ее. Предусматривается увеличение количества инструментов поддержки, при этом каждый из них будет иметь четко определенное назначение.

Так, государственный заказ сохранится для тех сфер, где государство формирует собственный кадровый резерв, прежде всего в секторе безопасности и обороны. Для гражданских специальностей сохранятся бюджетные места для лучших абитуриентов, а также система грантов, которая позволит финансировать обучение различных категорий студентов, в частности тех, кто нуждается в особой социальной поддержке.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект №10399 предусматривает реформирование механизма финансирования высшего образования и государственной поддержки студентов. Документ предлагает объединить систему государственного заказа с механизмом государственных грантов. Ожидается, что размер грантов будет зависеть от результатов НМТ и выбранной специальности.

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