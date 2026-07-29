Когда пчелы становятся проблемой для соседей: за какие нарушения могут оштрафовать пчеловода

Нарушение правил содержания пчел может обернуться штрафом, а конфликт с соседями — судебным спором.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Несмотря на распространенное мнение о том, что владелец земельного участка может без ограничений размещать пасеку на своей территории, законодательство Украины устанавливает ряд обязательных требований к ее обустройству и содержанию. Несоблюдение этих правил может привести не только к административной ответственности, но и к судебному спору с соседями.

Если пасека создает реальную угрозу жизни или здоровью людей либо нарушает установленные ветеринарно-санитарные требования, суд может обязать владельца устранить такие нарушения, а контролирующие органы — привлечь его к административной ответственности.

Кто имеет право заниматься пчеловодством

В соответствии со статьями 11–13 Закона Украины «О пчеловодстве», право на содержание пчел и занятие пчеловодством имеют граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства, обладающие необходимыми навыками или специальной подготовкой, а также юридические лица.

Для занятия пчеловодством не требуется получение отдельного разрешения органа исполнительной власти или органа местного самоуправления.

Физическое лицо формирует пасеку из пчелиных семей, которая может включать подсобные помещения, инвентарь и оборудование. Пасека размещается на земельном участке, принадлежащем лицу на праве собственности или пользования.

При этом закон не устанавливает ограничений относительно максимального количества пчелиных семей, которые могут содержаться физическими или юридическими лицами.

Вместе с тем каждая пасека должна иметь ветеринарно-санитарный паспорт, который выдается для учета пасек и проведения лечебно-профилактических мероприятий.

Кроме того, пасека подлежит регистрации по месту жительства физического лица либо по месту нахождения юридического лица в местном совете в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти в сфере аграрной политики.

Какие требования установлены к размещению пасеки

Требования к размещению, обустройству, содержанию, кормлению и разведению пчел определяет Инструкция по предупреждению и ликвидации болезней и отравления пчел, утвержденная приказом Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины № 9 от 30 января 2001 года.

Согласно пункту 1.3 Инструкции:

территорию стационарной пасеки необходимо ограждать и обсаживать плодовыми деревьями и кустарниками;

при определении площади под пасеку следует рассчитывать, что на одну пчелиную семью необходимо 30–35 м² в зависимости от способа размещения пчел;

если пасека расположена на приусадебном участке, ее необходимо огородить сплошным забором высотой не менее 2,5 метра, чтобы повысить уровень полета пчел над людьми.

Существуют ли требования к расстоянию от пасеки до дома соседа

Действующее законодательство не устанавливает минимального расстояния, на котором пасека должна располагаться от жилых домов или соседних земельных участков.

Также законодательство не содержит запрета на размещение пасек на приусадебных земельных участках.

Вместе с тем отсутствие таких ограничений не означает, что владелец пасеки освобождается от обязанности соблюдать другие требования законодательства, в частности ветеринарно-санитарные правила и правила добрососедства.

Могут ли оштрафовать владельца пасеки

Да. Если владелец пасеки нарушает установленные законодательством требования к ее содержанию, его могут привлечь к административной ответственности.

Одним из примеров является дело, рассмотренное судами Хмельницкой области, в котором владельца пасеки привлекли к административной ответственности по статье 107 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Судебная практика: сосед потребовал ограничить количество пчелиных семей из-за угрозы здоровью

Житель одного из сел Каменец-Подольского района Хмельницкой области обратился в суд с иском об устранении нарушений правил добрососедства из-за пасеки, расположенной на соседнем земельном участке.

Истец указывал, что пчелы постоянно его жалят, а из-за аллергической реакции укусы представляют реальную угрозу его здоровью.

По обращению мужчины Госпродпотребслужба провела проверку и установила, что на соседнем приусадебном участке размещено 12 пчелиных семей на площади 120 м².

Во время проверки было установлено, что:

пасека не зарегистрирована;

отсутствует сплошное ограждение;

не проводятся лабораторные исследования.

За выявленные нарушения владельца пасеки привлекли к административной ответственности по статье 107 КУоАП и оштрафовали.

Несмотря на уплату штрафа, владелец пасеки не отреагировал на письмо городского совета о необходимости соблюдения правил добрососедства. По утверждению истца, на его замечания относительно пчел и обрезки деревьев сосед отвечал угрозами физической расправы.

В связи с этим мужчина просил суд обязать соседа:

содержать пчел из расчета не более одной пчелиной семьи на 30 м²;

огородить пасеку сплошным забором;

либо вывезти ее;

а также спилить пять деревьев, которые растут слишком близко к его домовладению.

Что решили суды

Дунаевецкий районный суд Хмельницкой области частично удовлетворил иск по делу № 674/169/24.

Суд обязал владельца пасеки:

при ее размещении по данному адресу содержать пчел из расчета 30–35 м² на одну пчелиную семью;

огородить пасеку сплошным забором высотой не менее 2,5 метра.

Пчеловод подал апелляционную жалобу, в которой указал, что законодательство не устанавливает расстояния от пасеки до соседних строений, а истец не доказал, что его жалили именно его пчелы.

Также он утверждал, что само по себе содержание пасеки не нарушает право соседа на безопасные условия проживания, а решение местного суда фактически лишает его возможности заниматься пчеловодством.

Почему апелляционный суд оставил решение без изменений

Коллегия судей Хмельницкого апелляционного суда согласилась с выводами суда первой инстанции.

Суд обратил внимание, что требования Инструкции по предупреждению и ликвидации болезней и отравлений пчел предусматривают необходимость:

согласования отвода земельных участков для размещения пасек;

соблюдения нормы 30–35 м² на одну пчелиную семью;

установки на приусадебном участке ограждения высотой не менее 2,5 метра.

Фактически же ответчик разместил 12 пчелиных семей на площади 120 м², то есть на одну пчелиную семью приходилось лишь 10 м² вместо предусмотренных Инструкцией 30–35 м², а сама пасека не была огорожена надлежащим образом.

Апелляционный суд также отклонил доводы о том, что истец не доказал происхождение укусов именно от пчел ответчика. Суд указал, что владелец пасеки не предоставил доказательств существования поблизости других пасек.

Кроме того, суд признал, что расположение пасеки на смежном земельном участке создает угрозу здоровью истца, который имеет аллергическую реакцию на укусы пчел, а потому он вправе защищать свои права в судебном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.