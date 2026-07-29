Судью Заставновского райсуда Ярослава Стрельца отстранили от работы
Высший совет правосудия отстранил судью Заставновского районного суда Черновицкой области Стрельца Ярослава Степановича от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты.
Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 29 июля.
Срок действия отстранения от осуществления правосудия — до принятия Высшим советом правосудия решения об увольнении с должности либо отмены решения Дисциплинарной палаты.
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