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Судью Заставновского райсуда Ярослава Стрельца отстранили от работы

13:44, 29 июля 2026
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Судья Ярослав Стрельц временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты ВСП.
Судью Заставновского райсуда Ярослава Стрельца отстранили от работы
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Высший совет правосудия отстранил судью Заставновского районного суда Черновицкой области Стрельца Ярослава Степановича от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты.

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Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 29 июля.

Срок действия отстранения от осуществления правосудия — до принятия Высшим советом правосудия решения об увольнении с должности либо отмены решения Дисциплинарной палаты.

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судья отстранение от должности ВСП

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