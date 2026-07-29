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Участники дел могут потерять право на обеспечение иска в кассации: какие риски увидели в НААУ

15:15, 29 июля 2026
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Речь идет о законопроекте, который ограничивает возможность обеспечения иска в суде кассационной инстанции при обжаловании ряда процессуальных решений.
Участники дел могут потерять право на обеспечение иска в кассации: какие риски увидели в НААУ
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Национальная ассоциация адвокатов Украины призвала доработать законопроект, который изменяет правила обеспечения иска в судах кассационной инстанции.

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Адвокаты считают, что предлагаемые нормы могут лишить участников дела возможности защитить свои права в ряде процессуальных ситуаций, когда решение фактически завершает производство без рассмотрения спора по существу.

Подчеркивается, что такие изменения создают риски для эффективной судебной защиты, поэтому предлагается расширить перечень случаев, в которых допускается обеспечение иска во время кассационного пересмотра.

Анализ законопроекта об обеспечении иска в кассации

В Комитете НААУ по вопросам хозяйственного права и процесса по просьбе Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики проанализировали проект Закона от 9 апреля 2026 года №15163 «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины и Гражданский процессуальный кодекс Украины относительно нормативного урегулирования некоторых вопросов обеспечения иска» и подготовили замечания и предложения.

Законопроектом предлагается дополнить Хозяйственный процессуальный кодекс и Гражданский процессуальный кодекс нормой, согласно которой заявление об обеспечении иска может подаваться в суд кассационной инстанции только в случае кассационного обжалования постановления апелляционного суда, принятого по результатам пересмотра решения суда первой инстанции по существу спора.

В то же время предусмотрено, что заявление об обеспечении иска, поданное в суд кассационной инстанции в случае кассационного обжалования решений, принятых по процессуальным вопросам, будет оставляться без рассмотрения.

Адвокаты увидели риски для права на эффективную судебную защиту

В Комитете НААУ обратили внимание, что такой подход может существенно ограничить право лица на эффективную судебную защиту.

Адвокаты отмечают, что отдельные судебные решения формально принимаются по процессуальным вопросам, однако фактически завершают рассмотрение конкретного производства без разрешения спора по существу. Речь, в частности, идет об определениях:

  • о возвращении искового заявления;
  • об отказе в открытии производства;
  • о закрытии производства по делу;
  • об оставлении иска без рассмотрения.

Если такие определения остаются без изменений судом апелляционной инстанции, они могут быть отдельно обжалованы в суд кассационной инстанции.

Почему, по мнению адвокатов, обеспечение иска может быть необходимым

В НААУ подчеркивают, что именно во время кассационного пересмотра таких процессуальных решений у истца может возникнуть объективная необходимость в обеспечении иска.

В частности, это может быть необходимо для предотвращения отчуждения имущества ответчиком либо совершения иных действий, которые способны затруднить или сделать невозможным исполнение будущего судебного решения в случае отмены процессуального определения.

По мнению адвокатов, полное исключение возможности обеспечения иска в таких категориях дел создает риски ограничения права на эффективную судебную защиту.

Какие изменения предлагают

В Национальной ассоциации адвокатов Украины предложили пересмотреть формулировку законопроекта.

В частности, адвокаты считают, что нормы должны распространяться не только на кассационный пересмотр решений, принятых по существу спора, но и на все случаи кассационного пересмотра судебных решений, которыми завершено рассмотрение дела либо которые препятствуют дальнейшему производству.

В то же время отмечается, что процессуальным механизмом, который будет предотвращать возможные злоупотребления институтом обеспечения иска, должен оставаться институт встречного обеспечения.

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