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Временная защита в Греции: как украинские беженцы могут легализовать проживание

15:51, 29 июля 2026
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Украинцам разрешили подавать документы непосредственно в Греции – для этого вместо визы будет достаточно прикрепить к заявлению копию своего вида временной защиты.
Временная защита в Греции: как украинские беженцы могут легализовать проживание
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Граждане Украины, которые находятся в Греции под временной защитой, могут подавать документы на получение разрешения на временное проживание без выезда из страны. Соответствующие правила действуют после решения правительства, принятого еще в 2023 году.

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Сейчас украинцы могут подать заявление онлайн через официальный портал Министерства миграции Греции. Для этого вместо греческой национальной визы типа D достаточно добавить копию документа о временной защите.

Во время рассмотрения заявления временная защита остается действующей. Ее могут прекратить только после положительного решения миграционной службы о предоставлении нового статуса проживания.

Украинцы могут выбрать один из доступных типов разрешения на проживание, в частности:

  • рабочий вид на жительство — для трудоустроенных лиц при наличии соответствующего контракта;
  • «голубая карта ЕС» — для высококвалифицированных специалистов с подтвержденным образованием и доходом;
  • семейный вид на жительство — для членов семей граждан Греции, ЕС или иностранцев с разрешением на проживание;
  • учебный или исследовательский вид на жительство — для студентов, ученых и участников образовательных программ;
  • предпринимательский или инвестиционный вид на жительство;
  • гуманитарный статус — в случае особых обстоятельств.

Греция продлила действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года. Документы, выданные ранее, должны быть автоматически продлены до этой даты.

При этом период пребывания под временной защитой не засчитывается в пятилетний срок, необходимый для получения статуса долгосрочного резидента ЕС. Этот срок начинает исчисляться только после перехода на соответствующий вид разрешения на проживание.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», лидер чешского политического движения SPD Томио Окамура заявил, что Чехия якобы ведет переговоры в рамках Евросоюза о возможном прекращении временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Для реализации такой инициативы, по его словам, необходима поддержка других государств ЕС.

Окамура также заявил, что выступает за скорейшее прекращение временной защиты для всех украинцев в Чехии. Среди аргументов он назвал то, что часть граждан Украины якобы регулярно ездит домой «в отпуск».

Прекращение действия временной защиты он связывает прежде всего с завершением войны в Украине. Политик считает, что после окончания боевых действий этот механизм потеряет актуальность, а украинцы должны будут либо вернуться домой, либо оформлять стандартные разрешения на проживание в Чехии.

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Греция беженец иммигранты

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