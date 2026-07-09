Бывший партнер забрал собаку после разрыва отношений: можно ли вернуть ее через суд

Бывшие сожители спорили в суде, кому должен остаться померанский шпиц после расставания.

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После разрыва отношений бывшие партнеры нередко спорят не только из-за квартиры, автомобиля или другого имущества, но и из-за домашних питомцев. Если каждый считает животное своим, решить конфликт без суда удается не всегда. В деле, которое рассмотрел Смелянский горрайонный суд Черкасской области, бывшие сожители не смогли договориться, кому должен остаться померанский шпиц. Суду пришлось определить, кто документально подтвердил право собственности на собаку и имеются ли основания истребовать ее из чужого незаконного владения.

Обстоятельства дела

Истец сообщил, что в апреле 2024 года приобрел по договору купли-продажи чистопородную собаку породы GERMAN SPITZ TOY/POMERANIAN за 50 тыс. грн. После покупки он начал проживать вместе с ответчицей. Однако после прекращения совместного проживания в феврале 2026 года, по словам истца, женщина забрала собаку и отказалась ее возвращать. В переписке она признавала, что собака принадлежит истцу, однако предлагала впоследствии компенсировать ее стоимость, что его не устроило.

Ответчица возражала против иска. Она утверждала, что собаку ей подарили, а в подтверждение этого ссылалась на ветеринарный паспорт, в котором именно она была указана первым владельцем животного, а также на письменные объяснения своей матери.

Истец, в свою очередь, отмечал, что никакого договора дарения не существует, ветеринарные документы были оформлены уже после прекращения совместного проживания, а также предоставил материалы, которые, по его мнению, опровергали версию о добровольной передаче собаки.

Что установил суд

Суд напомнил, что в соответствии со статьей 180 Гражданского кодекса Украины животные являются особым объектом гражданских прав, однако на них распространяется правовой режим вещи. Следовательно, собственник вправе требовать возврата имущества из чужого незаконного владения по правилам виндикационного иска.

Исследовав материалы дела, суд установил, что право собственности истца подтверждается договором купли-продажи от 1 апреля 2024 года, по которому он приобрел собаку и получил соответствующие документы. Вместе с тем ответчица не предоставила надлежащих и допустимых доказательств того, что животное было ей подарено.

Отдельно суд обратил внимание, что объяснительная записка матери ответчицы не является доказательством, предусмотренным ГПК Украины, а ходатайство о ее допросе в качестве свидетеля стороной не заявлялось. Сам по себе ветеринарный паспорт, в котором ответчица указана первым владельцем, также не подтвердил законность приобретения ею права собственности на собаку.

Суд также учел, что обращения истца в правоохранительные органы свидетельствуют об отсутствии его добровольного волеизъявления на отчуждение собаки.

Вывод суда

Суд отдельно отметил, что по делу № 703/1972/26 не разрешал вопрос о правдивости той или иной версии сторон относительно обстоятельств выбытия собаки. Основанием для истребования животного стало исключительно то, что истец подтвердил право собственности договором купли-продажи, тогда как ответчица не подтвердила надлежащими доказательствами законность приобретения права собственности на собаку.

В результате суд удовлетворил иск, обязал ответчицу вернуть истцу собаку по кличке «Ляля», а также взыскал с нее 1331,20 грн судебного сбора. Решение может быть обжаловано в Черкасский апелляционный суд.

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