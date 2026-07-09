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Нардеп Николай Тищенко внес за себя залог в размере 10 млн грн по делу о вымогательстве взятки

16:20, 9 июля 2026
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Часть средств на залог предоставил сам депутат, остальную часть — третье лицо.
Нардеп Николай Тищенко внес за себя залог в размере 10 млн грн по делу о вымогательстве взятки
Фото: Суспільне Новини
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Народный депутат Николай Тищенко внес залог в размере 10 млн грн, который Высший антикоррупционный суд определил ему в качестве меры пресечения по делу о вымогательстве неправомерной выгоды.

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По информации Суспильного, залог уже внесен. Часть средств предоставил сам Тищенко, остальную часть — третье лицо.

Указывается, что защита пока не определилась, будет ли обжаловать решение ВАКС.

Что известно

Напомним, 3 июля Высший антикоррупционный суд избрал Николаю Тищенко меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн. Внести определенную сумму депутат должен был не позднее чем через пять дней с момента вынесения решения.

На Тищенко также возложен ряд процессуальных обязанностей: являться по вызову детективов, прокуроров и суда, не покидать пределы Киева без разрешения, сообщать об изменении места жительства и места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля. Эти обязанности будут действовать в течение двух месяцев.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», САП и НАБУ сообщили Николаю Тищенко о подозрении. По версии следствия, в 2023 году он требовал от лица, которого считал организатором сети кол-центров, 1 млн долларов неправомерной выгоды в обмен на невмешательство в его деятельность и содействие в устранении конкурентов, однако денег так и не получил.

Кроме того, депутату инкриминируют легализацию 12,6 млн грн через фиктивный договор дарения с бывшей женой и внесение недостоверных сведений в ежегодную декларацию.

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