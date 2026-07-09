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Кто из абитуриентов получит льготы при поступлении в вузы в 2026 году — список категорий

20:52, 9 июля 2026
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Для каждой специальности используют предметные коэффициенты, которые определяют вес каждого предмета.
Кто из абитуриентов получит льготы при поступлении в вузы в 2026 году — список категорий
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Во время вступительной кампании-2026 отдельные категории абитуриентов смогут воспользоваться специальными условиями поступления в учреждения высшего образования. В МОН пояснили, что для некоторых категорий поступающих во время вступительной кампании предусмотрены специальные условия участия в конкурсном отборе.

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В частности, квота-1 распространяется на следующие категории поступающих:

  • участники боевых действий;
  • дети-сироты;
  • дети, лишенные родительской опеки;
  • люди с инвалидностью;
  • люди, признанные пострадавшими участниками Революции достоинства;
  • люди, которым отказали в регистрации на НМТ из-за невозможности создания специальных условий для сдачи теста;
  • люди, которые находились в российском плену или были незаконно лишены свободы вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины.

Квота-2 предусмотрена для поступающих, место проживания которых зарегистрировано на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий.

Кроме того, право на обязательный перевод на вакантные бюджетные места имеют дети погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

В Министерстве образования и науки отметили, что полный перечень льготных категорий и документов, подтверждающих право на специальные условия поступления, определен Порядком приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году.

Чтобы подтвердить право на льготу, поступающему необходимо до подачи первого заявления обратиться в любое учреждение высшего или профессионального предвысшего образования.

Это можно сделать лично. Поступающие, которые находятся на временно оккупированных территориях, могут обратиться по электронной почте.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 19 июля по 1 августа в Украине будет проходить прием заявлений для поступления на бакалавриат, а также в магистратуру медицинского, ветеринарного и фармацевтического направлений. В этот период поступающие смогут подавать заявления как на бюджетную, так и на контрактную форму обучения.

Подать заявления можно с 19 июля по 1 августа 2026 года. Всего разрешается подать до 10 заявлений, из которых не более пяти — на бюджет. После завершения основного этапа отдельные учреждения высшего образования могут объявить дополнительный набор исключительно на контракт. Сроки такого набора каждый университет определяет самостоятельно.

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