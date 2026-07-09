Кто из абитуриентов получит льготы при поступлении в вузы в 2026 году — список категорий
20:52, 9 июля 2026
Для каждой специальности используют предметные коэффициенты, которые определяют вес каждого предмета.
Во время вступительной кампании-2026 отдельные категории абитуриентов смогут воспользоваться специальными условиями поступления в учреждения высшего образования. В МОН пояснили, что для некоторых категорий поступающих во время вступительной кампании предусмотрены специальные условия участия в конкурсном отборе.