Хто з абітурієнтів отримає пільги під час вступу до вишів у 2026 році — перелік категорій

Для кожної спеціальності застосовують предметні коефіцієнти, які визначають вагу кожного предмета.

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Під час вступної кампанії-2026 окремі категорії абітурієнтів зможуть скористатися спеціальними умовами вступу до закладів вищої освіти. У МОН пояснили, що для окремих категорій абітурієнтів під час вступної кампанії передбачені спеціальні умови участі в конкурсному відборі.

Зокрема, квота-1 поширюється на такі категорії вступників:

учасники бойових дій;

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

люди з інвалідністю;

люди, визнані постраждалими учасниками Революції гідності;

люди, яким відмовили в реєстрації на НМТ через неможливість створення спеціальних умов для складання тесту;

люди, які перебували в російському полоні або були незаконно позбавлені свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Квота-2 передбачена для вступників, чиє місце проживання зареєстроване на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій.

Крім того, право на обов’язкове переведення на вакантні бюджетні місця мають діти загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

У Міністерстві освіти і науки зазначили, що повний перелік пільгових категорій та документів, які підтверджують право на спеціальні умови вступу, визначений Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році.

Щоб підтвердити право на пільгу, вступнику необхідно до подання першої заяви звернутися до будь-якого закладу вищої або фахової передвищої освіти.

Це можна зробити особисто. Вступники, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, можуть звернутися електронною поштою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», із 19 липня до 1 серпня в Україні триватиме прийом заяв для вступу на бакалаврат, а також на магістратуру медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямувань. У цей період вступники зможуть подавати заяви як на бюджетну, так і на контрактну форму навчання.

Подати заяви можна з 19 липня до 1 серпня 2026 року. Загалом дозволяється подати до 10 заяв, із яких не більше п'яти — на бюджет. Після завершення основного етапу окремі заклади вищої освіти можуть оголосити додатковий набір виключно на контракт. Терміни такого набору кожен університет визначає самостійно.