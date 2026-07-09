  1. В Україні

Хто з абітурієнтів отримає пільги під час вступу до вишів у 2026 році — перелік категорій

20:52, 9 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для кожної спеціальності застосовують предметні коефіцієнти, які визначають вагу кожного предмета.
Хто з абітурієнтів отримає пільги під час вступу до вишів у 2026 році — перелік категорій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час вступної кампанії-2026 окремі категорії абітурієнтів зможуть скористатися спеціальними умовами вступу до закладів вищої освіти. У МОН пояснили, що для окремих категорій абітурієнтів під час вступної кампанії передбачені спеціальні умови участі в конкурсному відборі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, квота-1 поширюється на такі категорії вступників:

  • учасники бойових дій;
  • діти-сироти;
  • діти, позбавлені батьківського піклування;
  • люди з інвалідністю;
  • люди, визнані постраждалими учасниками Революції гідності;
  • люди, яким відмовили в реєстрації на НМТ через неможливість створення спеціальних умов для складання тесту;
  • люди, які перебували в російському полоні або були незаконно позбавлені свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Квота-2 передбачена для вступників, чиє місце проживання зареєстроване на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій.

Крім того, право на обов’язкове переведення на вакантні бюджетні місця мають діти загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

У Міністерстві освіти і науки зазначили, що повний перелік пільгових категорій та документів, які підтверджують право на спеціальні умови вступу, визначений Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році.

Щоб підтвердити право на пільгу, вступнику необхідно до подання першої заяви звернутися до будь-якого закладу вищої або фахової передвищої освіти.

Це можна зробити особисто. Вступники, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, можуть звернутися електронною поштою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», із 19 липня до 1 серпня в Україні триватиме прийом заяв для вступу на бакалаврат, а також на магістратуру медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямувань. У цей період вступники зможуть подавати заяви як на бюджетну, так і на контрактну форму навчання.

Подати заяви можна з 19 липня до 1 серпня 2026 року. Загалом дозволяється подати до 10 заяв, із яких не більше п'яти — на бюджет. Після завершення основного етапу окремі заклади вищої освіти можуть оголосити додатковий набір виключно на контракт. Терміни такого набору кожен університет визначає самостійно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

пільги навчання студенти

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чи можна стягнути збитки з Uber та інших сервісів таксі: до кого висувати претензії та з кого вимагати гроші за ДТП

Чи можна стягнути збитки зі служби таксі після ДТП: чому суди покладають відповідальність на водіїв та власників транспортних засобів.

Кабмін визначив, як працюватиме новий Держфонд соцзахисту осіб з інвалідністю: коли гроші зобовʼяжуть повернути

Кабмін запускає дотації для бізнесу, оплату навчання з кібербезпеки та закупівлю послуг персональних асистентів, проте за нецільове використання грошей доведеться відповісти в суді.

Велика Палата ВС пояснила, чому роботодавець не може таємно моніторити корпоративний телефон працівника

ВП ВС наголосила, що суди повинні оцінювати пропорційність втручання роботодавця у приватне життя працівника, навіть якщо отримана інформація формально не визнається персональними даними.

Кінець автоматичним штрафам ТЦК: у Парламенті хочуть заборонити вважати повістку врученою без підпису

Повістка не вважатиметься врученою лише через відмітку пошти: у Раді зареєстрували нову законодавчу ініціативу.

Криза в АРМА: хто керуватиме мільярдними пулами активів після добровільного скорочення штату

Попри зниження ефективності продажу арештованих активів і дефіцит управителів, АРМА може добровільно скоротити власний кадровий ресурс.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]