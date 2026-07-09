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Деякі педагоги можуть отримувати щомісячну надбавку до зарплати від 10% до 20%

23:47, 9 липня 2026
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Педагогічні працівники, які мають спортивні звання, можуть отримувати щомісячну надбавку до посадового окладу у розмірі від 10% до 20%.
Деякі педагоги можуть отримувати щомісячну надбавку до зарплати від 10% до 20%
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Педагогічні працівники, які мають спортивні звання, можуть отримувати щомісячну надбавку до посадового окладу. Її розмір залежить від категорії спортивного звання і становить від 10% до 20%.

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Такі умови передбачені наказом Міністерства освіти і науки України №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників закладів, установ освіти та наукових установ».

Відповідно до документа, встановлено такі розміри доплат:

  • 10% посадового окладу — за спортивне звання «майстер спорту»;
  • 15% — за звання «майстер спорту міжнародного класу»;
  • 20% — за звання «заслужений тренер» або «заслужений майстер спорту».

Разом із тим право на таку надбавку мають не всі педагоги зі спортивними званнями. Доплата призначається лише за умови, що професійна діяльність працівника відповідає профілю його спортивного звання.

Крім того, якщо педагог має кілька спортивних звань, надбавка встановлюється лише за одним із них — тим, яке передбачає найбільший розмір доплати.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки закликають прискорити підготовку рішення про підвищення зарплат учителям на 20%, яке має набути чинності з 1 вересня 2026 року.

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гроші зарплата Україна Міносвіти освіта спорт

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