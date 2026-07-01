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Підвищення зарплат педагогам на 20%: МОН просять прискорити необхідні зміни

15:15, 1 липня 2026
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Міністерство освіти і науки закликають прискорити підготовку рішення про підвищення зарплат учителям на 20%, яке має набути чинності з 1 вересня 2026 року.
Підвищення зарплат педагогам на 20%: МОН просять прискорити необхідні зміни
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З 1 вересня 2026 року в Україні має набути чинності черговий етап підвищення заробітної плати педагогічних працівників. Раніше Кабінет Міністрів анонсував збільшення посадових окладів учителів на 20%. Водночас до запланованої дати залишається менше двох місяців, а необхідне рішення для реалізації цього підвищення досі не ухвалене.

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Наразі Професійна спілка працівників освіти і науки України звернулася до міністра освіти і науки Оксена Лісового із закликом прискорити підготовку відповідного нормативного акта, який має забезпечити підвищення посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників.

У профспілці наголошують, що нинішній рівень оплати праці педагогів не відповідає вимогам законодавства.

Наразі найнижчий посадовий оклад педагогічного працівника становить 8404 гривні, що навіть менше за встановлений розмір мінімальної заробітної плати — 8647 гривень.

За інформацією організації, молодий педагог, який щойно закінчив заклад вищої освіти та розпочав працювати у школі або дитячому садку, отримує близько 9570 гривень. Водночас учителі та вихователі найвищої кваліфікаційної категорії мають посадовий оклад у розмірі 11 755,8 гривні.

Зарплати освітян залишаються одними з найнижчих

У профспілці зазначають, що рівень оплати праці працівників освіти залишається найнижчим серед основних галузей економіки.

За їхніми даними, у першому кварталі 2024 року середня заробітна плата в освіті становила 19 394 гривні на місяць, тоді як середня зарплата по країні сягала 30 356 гривень. Таким чином, заробітки освітян становили лише 62% від середнього показника по економіці.

У бюджеті, на думку профспілки, є ресурси для підвищення

У профспілці нагадали, що з січня 2026 року посадові оклади педагогічних працівників уже були збільшені, а відповідні видатки були передбачені у державному та місцевих бюджетах.

Крім того, педагоги отримують доплату за роботу в несприятливих умовах у розмірі 2600 гривень. Для працівників закладів освіти, які працюють у прифронтових громадах та прикордонних областях, така доплата становить 5200 гривень.

Також у профспілці звернули увагу, що в державному бюджеті залишаються нерозподіленими 29,6 млрд гривень. На переконання представників організації, це свідчить про наявність фінансової можливості для реалізації наступного етапу підвищення заробітної плати.

У профспілці зазначають, що навіть після проведених цього року змін розміри оплати праці педагогічних працівників усе ще не відповідають рівню, визначеному Законом України «Про освіту».

Представники організації повідомили, що з березня проводять робочі консультації з Міністерством освіти і науки щодо механізму підвищення посадових окладів.

У зв'язку з цим профспілка закликала МОН прискорити підготовку проєкту рішення про підвищення посадових окладів і ставок заробітної плати педагогічних та науково-педагогічних працівників усіх типів закладів освіти, щоб заплановане збільшення зарплат із 1 вересня 2026 року було реалізоване вчасно.

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зарплата Україна Міносвіти МОН України

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