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Повышение зарплат педагогам на 20%: Минобразования просят ускорить необходимые изменения

15:15, 1 июля 2026
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Министерство образования и науки призывают ускорить подготовку решения о повышении зарплат учителям на 20%, которое должно вступить в силу с 1 сентября 2026 года.
Повышение зарплат педагогам на 20%: Минобразования просят ускорить необходимые изменения
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С 1 сентября 2026 года в Украине должен вступить в силу очередной этап повышения заработной платы педагогических работников. Ранее Кабинет Министров анонсировал увеличение должностных окладов учителей на 20%. В то же время до запланированной даты остается менее двух месяцев, а необходимое решение для реализации этого повышения до сих пор не принято.

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В настоящее время Профессиональный союз работников образования и науки Украины обратился к министру образования и науки Оксену Лисовому с призывом ускорить подготовку соответствующего нормативного акта, который должен обеспечить повышение должностных окладов педагогических и научно-педагогических работников.

В профсоюзе отмечают, что нынешний уровень оплаты труда педагогов не соответствует требованиям законодательства.

В настоящее время самый низкий должностной оклад педагогического работника составляет 8404 гривны, что даже меньше установленного размера минимальной заработной платы — 8647 гривен.

По информации организации, молодой педагог, который только что окончил учреждение высшего образования и начал работать в школе или детском саду, получает около 9570 гривен. В то же время учителя и воспитатели высшей квалификационной категории имеют должностной оклад в размере 11 755,8 гривны.

Зарплаты работников образования остаются одними из самых низких

В профсоюзе отмечают, что уровень оплаты труда работников образования остается самым низким среди основных отраслей экономики.

По их данным, в первом квартале 2024 года средняя заработная плата в сфере образования составляла 19 394 гривны в месяц, тогда как средняя зарплата по стране достигала 30 356 гривен. Таким образом, заработки работников образования составляли лишь 62% от среднего показателя по экономике.

В бюджете, по мнению профсоюза, есть ресурсы для повышения

В профсоюзе напомнили, что с января 2026 года должностные оклады педагогических работников уже были увеличены, а соответствующие расходы были предусмотрены в государственном и местных бюджетах.

Кроме того, педагоги получают доплату за работу в неблагоприятных условиях в размере 2600 гривен. Для работников учреждений образования, работающих в прифронтовых громадах и приграничных областях, такая доплата составляет 5200 гривен.

Также в профсоюзе обратили внимание, что в государственном бюджете остаются нераспределенными 29,6 млрд гривен. По мнению представителей организации, это свидетельствует о наличии финансовой возможности для реализации следующего этапа повышения заработной платы.

В профсоюзе отмечают, что даже после проведенных в этом году изменений размеры оплаты труда педагогических работников по-прежнему не соответствуют уровню, определенному Законом Украины «Об образовании».

Представители организации сообщили, что с марта проводят рабочие консультации с Министерством образования и науки относительно механизма повышения должностных окладов.

В связи с этим профсоюз призвал МОН ускорить подготовку проекта решения о повышении должностных окладов и ставок заработной платы педагогических и научно-педагогических работников всех типов учреждений образования, чтобы запланированное увеличение зарплат с 1 сентября 2026 года было реализовано своевременно.

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