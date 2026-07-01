Могут ли «ограниченно годные» заключить контракт на службу — подробности

Решение ВЛК определяет возможность службы в тыловых и вспомогательных подразделениях.

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Граждане, которые по заключению военно-медицинской комиссии признаны годными к службе в подразделениях обеспечения, логистики, связи, охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или медицинских подразделениях, могут заключить контракт сроком на 24 месяца в рамках экспериментального проекта.

Такой контракт предусматривает возможность прохождения службы по специальностям, где профессиональные знания и опыт имеют не меньшее значение, чем физическая подготовка. Это позволяет выполнять задачи, обеспечивающие функционирование войск и поддержку боевых подразделений.

Контракт доступен для лиц, которые по заключению ВЛК признаны годными к службе именно в подразделениях обеспечения, логистики, связи, охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также в медицинских подразделениях.

За подробной информацией об условиях заключения контракта можно обратиться в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки или в рекрутинговый центр Вооруженных Сил Украины.

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