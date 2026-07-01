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Конкурс в апелляционные суды: двух кандидатов ожидает собеседование

14:59, 1 июля 2026
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30 июня определялись результаты квалификационного оценивания двух кандидатов на должности судей во Львовском и Харьковском апелляционных судах.
Конкурс в апелляционные суды: двух кандидатов ожидает собеседование
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Во вторник, 30 июня, на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Харьковском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

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По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:

Гольник Лариса Владленовна — Объявлен перерыв до 7 июля 2026 года 15:00.

Стригуненко Владимир Николаевич — Рассмотрение вопроса отложено.

Ткаченко Александр Анатольевич — Объявлен перерыв до 9 июля 2026 года 9:30.

Федорова Елена Викторовна — 741,35 — Внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном суде общей юрисдикции.

Кроме того, 30 июня проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания двух кандидатов на должности судей во Львовском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:

Панчак Оксана Григорьевна — 737,54 — Внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном суде общей юрисдикции.

Китов Александр Васильевич — Прекратить участие в конкурсе в связи с наличием дисциплинарного взыскания.

ВККС напомнила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 46 кандидатами: 31 кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие, 7 кандидатов — не подтвердили, с 8 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратили участие в конкурсе 2 кандидата. В отношении 1 кандидата проведение квалификационного оценивания приостановлено.

Также ВККС добавила, что 55 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 28 вакантных должностей судей во Львовском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 53 кандидатами: 39 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном суде общей юрисдикции, 10 — не подтвердили, с 4 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратили участие в конкурсе 2 кандидата.

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суд судья ВККС

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