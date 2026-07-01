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Украинцы могут получить до 19 400 грн на отопление: как оформить помощь

18:31, 1 июля 2026
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Получить субсидию могут почти все, кто обогревает дом исключительно дровами или углем и не подключен к теплосетям.
Украинцы могут получить до 19 400 грн на отопление: как оформить помощь
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В Украине стартовал прием заявлений на получение финансовой помощи для приобретения дров и угля на новый отопительный сезон. В отдельных случаях размер выплат может достигать до 19 400 гривен на домохозяйство.

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Кто имеет право на выплаты

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, поддержка на отопление твердым топливом предоставляется в формате жилищных субсидий, льгот и международных программ помощи. Средства могут получить домохозяйства, которые отапливают жилье исключительно дровами или углем и не подключены к централизованному отоплению или газовым системам. Обязательным условием является подтверждение факта использования твердого топлива.

Отдельно предусмотрены льготы для определённых категорий граждан, включая участников боевых действий, лиц с инвалидностью, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, многодетные семьи, одиноких пенсионеров и другие категории, зарегистрированные в соответствующих реестрах.

Дополнительная международная помощь в прифронтовых регионах может составлять до 19 400 гривен на домохозяйство. Перечень территорий и получателей определяют местные военные администрации.

Как рассчитывается помощь

При расчёте субсидии учитывается минимальная норма твёрдого топлива — 2 тонны в год на одно домохозяйство. При предельной цене 4602,57 грн за тонну ориентировочная стоимость составляет около 9205 грн. Субсидия покрывает разницу между этой суммой и обязательным платежом, который зависит от доходов семьи.

Для льгот норма составляет 1 тонну в год, а размер помощи определяется в процентах скидки в зависимости от категории. Например, участники боевых действий имеют право на 75% скидки.

Как оформить помощь

Для оформления выплат необходимо подать заявление, декларацию о доходах, документы, подтверждающие статус, банковские реквизиты, а также, в отдельных случаях, акт обследования жилищных условий.

Заявления на помощь принимаются до 17 августа 2026 года. Решение о назначении выплат принимается после рассмотрения поданных документов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», не вся нецелевая благотворительная помощь освобождается от налогообложения — в некоторых случаях с неё необходимо уплачивать налоги.

В 2026 году максимальная сумма нецелевой благотворительной помощи, которая не подлежит налогообложению, составляет 4660 грн. Этот показатель рассчитан как прожиточный минимум для трудоспособного лица в размере 3328 грн, умноженный на коэффициент 1,4 и округлённый до ближайших 10 гривен. Если сумма превышает установленный лимит, налогообложению подлежит только разница.

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