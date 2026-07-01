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В органах прокуратуры вакантными остаются 583 должности прокуроров

14:49, 1 июля 2026
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Больше всего вакансий зафиксировано в Запорожской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.
В органах прокуратуры вакантными остаются 583 должности прокуроров
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По состоянию на 30 июня в органах прокуратуры Украины (кроме административных должностей) насчитывается 583 вакантные и временно вакантные должности прокуроров. Об этом сообщила Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров.

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Согласно опубликованным данным, 155 должностей являются вакантными, а 428 — временно вакантными.

Наибольшее количество вакансий в областных прокуратурах

Среди региональных прокуратур наибольшее количество вакантных должностей в областных прокуратурах имеют:

Запорожская область — 16 вакантных и 77 временно вакантных должностей;

Херсонская область — 16 вакантных и 34 временно вакантные должности;

Николаевская область — 16 вакантных и 31 временно вакантная должность;

Донецкая область — 16 вакантных и 12 временно вакантных должностей;

Луганская область — 13 вакантных и 1 временно вакантная должность;

Харьковская область — 10 вакантных и 42 временно вакантные должности;

Ивано-Франковская область — 6 вакантных должностей;

Ровенская область — 5 вакантных и 5 временно вакантных должностей.

Среди других регионов значительное количество временно вакантных должностей также зафиксировано в:

Днепропетровской области — 22;

Полтавской — 21;

Одесской — 17;

Кировоградской — 17;

Киевской городской — 16.

Специализированные прокуратуры

В специализированных прокуратурах в сфере обороны наибольшее количество вакансий зафиксировано:

Восточный регион — 12 вакантных и 32 временно вакантные должности;

Центральный регион — 2 вакантные и 5 временно вакантных должностей;

Южный регион — 2 вакантные и 6 временно вакантных должностей;

Западный регион — 1 вакантная и 1 временно вакантная должность.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре вакантных и временно вакантных должностей прокуроров нет.

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ОГП прокуратура САП вакансии

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