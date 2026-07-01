В органах прокуратуры вакантными остаются 583 должности прокуроров
По состоянию на 30 июня в органах прокуратуры Украины (кроме административных должностей) насчитывается 583 вакантные и временно вакантные должности прокуроров. Об этом сообщила Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров.
Согласно опубликованным данным, 155 должностей являются вакантными, а 428 — временно вакантными.
Наибольшее количество вакансий в областных прокуратурах
Среди региональных прокуратур наибольшее количество вакантных должностей в областных прокуратурах имеют:
Запорожская область — 16 вакантных и 77 временно вакантных должностей;
Херсонская область — 16 вакантных и 34 временно вакантные должности;
Николаевская область — 16 вакантных и 31 временно вакантная должность;
Донецкая область — 16 вакантных и 12 временно вакантных должностей;
Луганская область — 13 вакантных и 1 временно вакантная должность;
Харьковская область — 10 вакантных и 42 временно вакантные должности;
Ивано-Франковская область — 6 вакантных должностей;
Ровенская область — 5 вакантных и 5 временно вакантных должностей.
Среди других регионов значительное количество временно вакантных должностей также зафиксировано в:
Днепропетровской области — 22;
Полтавской — 21;
Одесской — 17;
Кировоградской — 17;
Киевской городской — 16.
Специализированные прокуратуры
В специализированных прокуратурах в сфере обороны наибольшее количество вакансий зафиксировано:
Восточный регион — 12 вакантных и 32 временно вакантные должности;
Центральный регион — 2 вакантные и 5 временно вакантных должностей;
Южный регион — 2 вакантные и 6 временно вакантных должностей;
Западный регион — 1 вакантная и 1 временно вакантная должность.
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре вакантных и временно вакантных должностей прокуроров нет.
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