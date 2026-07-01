В органах прокуратури вакантними залишаються 583 посади прокурорів
Станом на 30 червня в органах прокуратури України (крім адміністративних посад) налічується 583 вакантні та тимчасово вакантні посади прокурорів. Про це повідомила Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів.
Згідно з оприлюдненими даними, 155 посад є вакантними, а 428 — тимчасово вакантними.
Найбільше вакансій в обласних прокуратурах
Серед регіональних прокуратур найбільшу кількість вакантних посад в обласних прокуратурах мають:
Запорізька область — 16 вакантних та 77 тимчасово вакантних посад;
Херсонська область — 16 вакантних та 34 тимчасово вакантні посади;
Миколаївська область — 16 вакантних та 31 тимчасово вакантна посада;
Донецька область — 16 вакантних та 12 тимчасово вакантних посад;
Луганська область — 13 вакантних та 1 тимчасово вакантна посада;
Харківська область — 10 вакантних та 42 тимчасово вакантні посади;
Івано-Франківська область — 6 вакантних посад;
Рівненська область — 5 вакантних та 5 тимчасово вакантних посад.
Серед інших регіонів значна кількість тимчасово вакантних посад також зафіксована у:
Дніпропетровській області — 22;
Полтавській — 21;
Одеській — 17;
Кіровоградській — 17;
Київській міській — 16.
Спеціалізовані прокуратури
У спеціалізованих прокуратурах у сфері оборони найбільша кількість вакансій зафіксована:
Східний регіон — 12 вакантних та 32 тимчасово вакантні посади;
Центральний регіон — 2 вакантні та 5 тимчасово вакантних посад;
Південний регіон — 2 вакантні та 6 тимчасово вакантних посад;
Західний регіон — 1 вакантна та 1 тимчасово вакантна посада.
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вакантних і тимчасово вакантних посад прокурорів немає.
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