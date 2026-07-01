В органах прокуратури вакантними залишаються 583 посади прокурорів

Найбільше вакансій зафіксовано у Запорізькій, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Станом на 30 червня в органах прокуратури України (крім адміністративних посад) налічується 583 вакантні та тимчасово вакантні посади прокурорів. Про це повідомила Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів.

Згідно з оприлюдненими даними, 155 посад є вакантними, а 428 — тимчасово вакантними.

Найбільше вакансій в обласних прокуратурах

Серед регіональних прокуратур найбільшу кількість вакантних посад в обласних прокуратурах мають:

Запорізька область — 16 вакантних та 77 тимчасово вакантних посад;

Херсонська область — 16 вакантних та 34 тимчасово вакантні посади;

Миколаївська область — 16 вакантних та 31 тимчасово вакантна посада;

Донецька область — 16 вакантних та 12 тимчасово вакантних посад;

Луганська область — 13 вакантних та 1 тимчасово вакантна посада;

Харківська область — 10 вакантних та 42 тимчасово вакантні посади;

Івано-Франківська область — 6 вакантних посад;

Рівненська область — 5 вакантних та 5 тимчасово вакантних посад.

Серед інших регіонів значна кількість тимчасово вакантних посад також зафіксована у:

Дніпропетровській області — 22;

Полтавській — 21;

Одеській — 17;

Кіровоградській — 17;

Київській міській — 16.

Спеціалізовані прокуратури

У спеціалізованих прокуратурах у сфері оборони найбільша кількість вакансій зафіксована:

Східний регіон — 12 вакантних та 32 тимчасово вакантні посади;

Центральний регіон — 2 вакантні та 5 тимчасово вакантних посад;

Південний регіон — 2 вакантні та 6 тимчасово вакантних посад;

Західний регіон — 1 вакантна та 1 тимчасово вакантна посада.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вакантних і тимчасово вакантних посад прокурорів немає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.