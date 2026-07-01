Україна та Японія підписали угоду про стипендії на близько $500 тисяч для навчання українців

Програма дозволить українським фахівцям навчатися в Японії та долучатися до відновлення і розвитку України.

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У Токіо підписано угоду між Україною та Японією про стипендіальний проєкт в межах грантової допомоги JDS обсягом до близько 500 тисяч доларів. Про це повідомили у МЗС. Угоду уклали за підсумками переговорів міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра закордонних справ Японії Мотегі Тошіміцу.

У пресрелізі зазначається, що мета програми полягає не лише у здобутті академічної освіти стипендіатами, а й у формуванні майбутніх лідерів у сфері публічного управління.

Після завершення навчання учасники програми зможуть застосовувати отримані знання для участі у розробленні та реалізації планів соціального та економічного розвитку України, а також для посилення інституційної спроможності, підтримки реформ і процесів післявоєнного відновлення.

В МЗС зазначають, що підписана угода дає змогу продовжити стипендіальну програму проєкту JDS та зміцнює партнерство між Україною і Японією. Українські фахівці навчатимуться в японських університетах і зможуть використовувати здобуті знання для відновлення та розвитку економіки й соціальної сфери України.

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