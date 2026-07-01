Украина и Япония подписали соглашение о стипендиях на сумму около 500 тысяч долларов для обучения украинцев

Программа позволит украинским специалистам обучаться в Японии и участвовать в восстановлении и развитии Украины.

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В Токио подписано соглашение между Украиной и Японией о стипендиальном проекте в рамках грантовой помощи JDS на сумму до 500 тысяч долларов. Об этом сообщили в МИД. Соглашение было заключено по итогам переговоров министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра иностранных дел Японии Мотеги Тошимицу.

В пресс-релизе отмечается, что цель программы заключается не только в получении стипендиатами академического образования, но и в формировании будущих лидеров в сфере публичного управления.

По завершении обучения участники программы смогут применять полученные знания для участия в разработке и реализации планов социального и экономического развития Украины, а также для укрепления институционального потенциала, поддержки реформ и процессов послевоенного восстановления.

В МИД отмечают, что подписанное соглашение позволяет продолжить стипендиальную программу проекта JDS и укрепляет партнерство между Украиной и Японией. Украинские специалисты будут обучаться в японских университетах и смогут использовать полученные знания для восстановления и развития экономики и социальной сферы Украины.

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