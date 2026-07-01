Дайджест изменений с 1 июля: контракт для ВСУ, новые счета для военного сбора, бронирование и социальные новации

С 1 июля в Украине стартует масштабный пакет изменений: контракт для военных до 460 тыс. грн, новые правила бронирования, налоги и экспорт.

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Июль 2026 года знаменует собой переход к более гибкой и одновременно строгой модели государственного управления. Законодательные изменения охватывают критические сектора: от оборонного бюджета, получившего дополнительную подпитку через международные займы и перераспределение налогов. Часть нововведений носит экспериментальный характер, другие — закреплены законами и правительственными решениями.

«Мотивационный контракт» в ВСУ: до 460 000 грн в месяц

С 1 июля (с применением с 1 июня 2026 г.) стартует экспериментальный проект, вводящий контрактную службу с повышенными финансовыми стимулами.

Предусматриваются различные сроки службы в зависимости от категории:

10 месяцев — для действующих военных

14 месяцев — для призывников и иностранцев (с обязательной боевой частью службы)

от 6 месяцев — для ветеранов с боевым опытом

Финансовое обеспечение может достигать до 460 000 грн в месяц, в зависимости от участия в боевых действиях и результативных показателей. Отдельно предусмотрены дополнительные выплаты за выполнение боевых задач, в частности за поражение живой силы противника и другие результаты, зафиксированные в установленном порядке.

После завершения контракта военнослужащим может предоставляться отсрочка от мобилизации сроком от 6 месяцев до 3 лет.

Военный сбор: 100% средств — в спецфонд на ВСУ

С 1 июля меняется механизм зачисления военного сбора в соответствии с обновленным бюджетным законодательством.

Теперь:

военный сбор направляется в специальный фонд госбюджета

100% средств используются исключительно на денежное обеспечение военных ВСУ

часть поступлений формируется также за счет таможенных платежей на отдельные категории товаров военного назначения

Фактически меняется модель целевого финансирования оборонных расходов. С 1 июля полностью меняются и реквизиты бюджетных счетов для уплаты военного сбора согласно Закону № 4908-ІХ.

Для всех плательщиков, включая ФЛП и юридических лиц на упрощенной системе налогообложения, открыты новые счета по всем кодам классификации. Перед уплатой налогов необходимо обязательно проверить новые IBAN-счета в Электронном кабинете плательщика или на сайте ГНС, чтобы избежать налогового долга из-за уплаты на старые реквизиты.

ЕС усиливает контроль посылок: новые таможенные правила

С 1 июля вводятся новые правила таможенного оформления международных отправлений в ЕС.

Предусмотрено:

дополнительный сбор 3 евро за каждую товарную позицию (HS-код) в посылке

использование системы IOSS в качестве базового механизма уплаты налогов

Таким образом, стоимость доставки будет зависеть от структуры отправления и количества товарных позиций. За каждую отдельную товарную подпозицию (HS-код) в декларации взимается временная пошлина в размере 3 евро. Если в посылке смартфон, зарядка и наушники — это три разные позиции, что будет означать 9 евро сбора.

Бронирование и контроль Гоструда

До 1 июля органы власти должны были провести анализ соответствия предприятий статусу «критически важных». С июля предприятия, не прошедшие проверку объективности, могут потерять право на бронирование.

Для бронирования работников на территориях боевых действий установлено требование: зарплата не ниже минимальной, умноженной на коэффициент 2,5 (или 3 для отдельных категорий).

Гоструда начинает проверки норматива рабочих мест для лиц с инвалидностью, используя данные Пенсионного фонда. КМУ принял постановление № 659, которым утвержден новый Порядок осуществления контроля за выполнением норматива рабочих мест. Документ определяет, как именно Гоструда будет проверять работодателей и какие права и обязанности будут иметь стороны во время таких проверок.

Аграрный сектор: экспорт через ДАР

С 1 июля стартует обязательная верификация через Государственный аграрный реестр (ДАР) для экспортеров рапса. Граничний объем вывоза — до 5 тонн на 1 гектар угодий.

2 июля — последний срок подачи заявок в ДАР на получение до 1 млн грн беспроцентного кредита для фермеров.

Социальные права: пенсии, ВПЛ и єОселя

1 июля Верховная Рада приняла базовый Закон № 12301, который обновляет правовой статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Документ предусматривает внедрение электронного кабинета ВПЛ, что должно упростить доступ к государственным услугам и учет данных.

Отдельно закон закрепляет гарантию пенсионного обеспечения ВПЛ на общих основаниях без дополнительных ограничений, что устраняет предыдущие административные барьеры в выплатах.

Параллельно расширена государственная программа доступного жилья «єОселя». Льготная ипотека со ставкой 3% теперь распространяется на:

ветеранов и участников боевых действий

членов семей погибших военнослужащих

Расширение программы направлено на усиление социальных гарантий и обеспечение жильем наиболее уязвимых категорий граждан, связанных с последствиями войны.

Также с 1 июля в Украине стартует очередной этап автоматического перерасчета пенсий, который охватит отдельные категории пенсионеров. Изменения связаны с обновлением прожиточного минимума и корректировкой надбавок, привязанных к базовым социальным стандартам.

Рынок топлива и упрощенная легализация иностранцев

С 1 июля в Украине вводятся обновленные регуляторные требования в сфере топлива и миграционного статуса иностранцев.

В секторе розничной торговли топливом на автозаправочных станциях вводится европейская система маркировки бензина и дизельного топлива. В частности, применяются обозначения E5, E10, B7, B10, которые отражают долю биокомпонентов в составе топлива. Целью изменений является унификация маркировки с европейскими стандартами и повышение прозрачности для потребителей.

Параллельно вступают в силу миграционные изменения для иностранцев, привлеченных к гуманитарной и волонтерской деятельности. Закон № 4816-IX предусматривает возможность упрощенной легализации пребывания на территории Украины в течение 60 дней для волонтеров и работников международных гуманитарных организаций.

Новый механизм направлен на урегулирование правового статуса иностранцев, которые фактически участвуют в гуманитарных и восстановительных программах во время военного положения.

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