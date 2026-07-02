Социальные выплаты можно потерять: как мобилизация или выезд за границу влияют на государственную помощь

Мобилизация или пребывание одного из членов семьи за границей могут повлиять на порядок назначения или размер отдельных видов государственной поддержки.

Фото: unian.ua

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После введения военного положения значительное количество украинцев оказалось в ситуации, когда один из членов семьи проходит военную службу, а другой находится за границей или самостоятельно воспитывает детей в Украине. Такие обстоятельства напрямую влияют на порядок назначения государственной помощи, жилищных субсидий, льгот и других видов социального обеспечения.

Практика показывает, что больше всего споров возникает не из-за самого права на выплату, а из-за определения состава домохозяйства, учета доходов отдельных членов семьи, подтверждения фактического места проживания и выполнения заявителем обязанности уведомить орган социальной защиты или Пенсионный фонд Украины об изменении обстоятельств. Именно эти вопросы все чаще становятся предметом административных споров.

Какие нормативные акты регулируют этот вопрос

Порядок назначения государственной поддержки зависит от конкретного вида выплаты. Правовое регулирование осуществляется Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми», Законом Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям», Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах», Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 848, а также другими специальными правительственными актами, определяющими условия предоставления льгот и социальной помощи.

В последние годы государство постепенно централизует администрирование социальных выплат, передавая значительную часть полномочий Пенсионному фонду Украины. Одновременно Кабинет Министров Украины регулярно обновляет порядок назначения отдельных видов помощи, что требует от получателей внимательно следить за изменениями законодательства.

Как мобилизация влияет на переоформление выплат

Сам по себе факт мобилизации одного из членов семьи не означает автоматического прекращения права на социальную помощь или жилищную субсидию. Однако прохождение военной службы может изменить отдельные юридически значимые обстоятельства, от которых зависит назначение государственной поддержки.

Если именно мобилизованное лицо являлось заявителем, законодательство, как правило, допускает обращение через представителя или иное уполномоченное лицо в случаях, предусмотренных соответствующим порядком назначения конкретной выплаты.

Вместе с тем семья должна уведомить компетентный орган об обстоятельствах, которые могут повлиять на право на государственную поддержку, если этого требуют специальные нормативные акты.

«Судебно-юридическая газета» ранее отмечала, что если ветеран войны из-за прохождения военной службы, тяжелой болезни или иных уважительных причин не может лично обратиться за оформлением льгот, это могут сделать совершеннолетние члены его семьи, на которых распространяются соответствующие льготы.

Как разъяснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области, они имеют право подать заявление о включении ветерана в Реестр лиц, имеющих право на льготы, обратиться за назначением льгот, а в период действия экспериментального проекта — одновременно осуществить обе процедуры.

Кроме того, если льготник находится в плену или признан пропавшим без вести при особых обстоятельствах, член семьи может обратиться с заявлением о перечислении льгот на собственный банковский счет.

Что меняет пребывание члена семьи за границей

Не каждое длительное пребывание за пределами Украины влечет прекращение социальных выплат. Решающее значение имеет не сам факт выезда, а то, какой именно вид помощи получает семья, учитывается ли соответствующее лицо при определении состава домохозяйства, подлежат ли учету его доходы и какие специальные правила установлены для конкретного вида государственной поддержки.

Как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», само по себе пребывание члена домохозяйства за границей не является автоматическим основанием для отказа в назначении жилищной субсидии.

Вместе с тем Пенсионный фонд Украины разъяснил, что если лицо находится за пределами Украины более 60 дней, оно не включается в состав домохозяйства при расчете субсидии, его доходы не учитываются, а социальные нормативы на него не определяются. Если же более 60 дней за границей находятся все члены домохозяйства, субсидия не назначается, поскольку по адресу жилья отсутствуют лица, которые фактически проживают и потребляют жилищно-коммунальные услуги.

В то же время «Судебно-юридическая газета» обращала внимание, что денежные переводы из-за границы учитываются при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи для назначения государственной социальной помощи малообеспеченным семьям. Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 632 такие переводы включаются в совокупный доход, что может повлиять на размер помощи или право на ее получение.

Какие документы могут понадобиться

Перечень документов зависит от конкретной социальной выплаты. Как правило, заявителю необходимо повторно подать заявление или декларацию, если это предусмотрено соответствующим порядком, подтвердить изменение обстоятельств документами о прохождении военной службы или пребывании лица за границей, а также предоставить другие документы, необходимые для проверки состава семьи, доходов или места проживания.

Особое внимание «Судебно-юридическая газета» обращала на случаи, когда получатели обязаны вернуть излишне выплаченную жилищную субсидию. Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, переплата может возникнуть вследствие предоставления недостоверных сведений либо неуведомления в течение 30 дней об обстоятельствах, влияющих на право на субсидию или ее размер. В таком случае Пенсионный фонд вправе требовать добровольного возврата средств либо обратиться в суд.

Так, по делу № 154/943/26 суд удовлетворил иск Пенсионного фонда о взыскании 8575 грн излишне выплаченной жилищной субсидии. Суд установил, что получательница на момент обращения за субсидией находилась за границей более 60 дней, однако не сообщила об этом уполномоченному органу, хотя данное обстоятельство влияло на ее право на государственную помощь. Ссылки ответчицы на лечение за границей и сложное материальное положение суд не признал основанием для освобождения от обязанности вернуть излишне полученные средства.

Что делать, если один из членов семьи мобилизован или находится за границей

проверить, влияют ли эти обстоятельства на право или размер конкретной социальной выплаты;

сообщить Пенсионному фонду Украины или органу социальной защиты об изменениях, если этого требует законодательство;

подать документы, подтверждающие мобилизацию, пребывание за границей или иные обстоятельства;

при необходимости оформить обращение через представителя или члена семьи, если это допускается соответствующим порядком;

в случае отказа потребовать письменное решение и при наличии оснований обжаловать его.

Итак, подведем итог: мобилизация одного из членов семьи или его пребывание за границей не прекращают автоматически право на социальные выплаты, жилищную субсидию или льготы. Однако такие обстоятельства могут влиять на порядок их назначения или продления, поскольку изменяют юридически значимые сведения о составе семьи, доходах или месте проживания.

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