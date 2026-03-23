  1. Общество
  2. / В Украине

Семья получает денежные переводы из-за границы — как это повлияет на соцвыплаты

08:43, 23 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Что изменится для получателей помощи, если в семье есть доходы из-за границы.
Семья получает денежные переводы из-за границы — как это повлияет на соцвыплаты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине денежные переводы, полученные из-за границы, включаются в среднемесячный совокупный доход семьи при назначении государственной помощи малообеспеченным. Это напрямую влияет на размер выплат или право на их получение.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как определяют помощь

Помощь малообеспеченным семьям рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для конкретной семьи и ее среднемесячным совокупным доходом за последние шесть месяцев перед обращением, указывают в Пенсионном фонде.

Среднемесячный доход на одного человека определяют так:

  • подсуммируют доходы всех членов семьи за шесть месяцев;
  • обчисляют среднемесячный показатель;
  • делят его на количество членов семьи.

Что входит в доход

Порядок расчета совокупного дохода для всех видов государственной социальной помощи утвержден постановлением Кабинета Министров Украины №632 от 22 июля 2020 года.

Согласно пункту 4 этого документа, в доход учитывают, в частности:

  • денежные поступления;
  • другие виды финансовой помощи;
  • переводы из-за границы.

Почему это важно

Включение международных переводов в доход может уменьшить размер помощи или вообще лишить семью права на ее получение, если доход превышает установленный уровень.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]