Семья получает денежные переводы из-за границы — как это повлияет на соцвыплаты

Что изменится для получателей помощи, если в семье есть доходы из-за границы.

В Украине денежные переводы, полученные из-за границы, включаются в среднемесячный совокупный доход семьи при назначении государственной помощи малообеспеченным. Это напрямую влияет на размер выплат или право на их получение.

Как определяют помощь

Помощь малообеспеченным семьям рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для конкретной семьи и ее среднемесячным совокупным доходом за последние шесть месяцев перед обращением, указывают в Пенсионном фонде.

Среднемесячный доход на одного человека определяют так:

подсуммируют доходы всех членов семьи за шесть месяцев;

обчисляют среднемесячный показатель;

делят его на количество членов семьи.

Что входит в доход

Порядок расчета совокупного дохода для всех видов государственной социальной помощи утвержден постановлением Кабинета Министров Украины №632 от 22 июля 2020 года.

Согласно пункту 4 этого документа, в доход учитывают, в частности:

денежные поступления;

другие виды финансовой помощи;

переводы из-за границы.

Почему это важно

Включение международных переводов в доход может уменьшить размер помощи или вообще лишить семью права на ее получение, если доход превышает установленный уровень.

