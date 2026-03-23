Сім’я отримує грошові перекази з-за кордону — як це вплине на соцвиплати

08:43, 23 березня 2026
Що зміниться для отримувачів допомоги, якщо в сім’ї є доходи з-за кордону.
В Україні грошові перекази, отримані з-за кордону, включають до середньомісячного сукупного доходу сім’ї під час призначення державної допомоги малозабезпеченим. Це безпосередньо впливає на розмір виплат або право на їх отримання.

Як визначають допомогу

Допомога малозабезпеченим сім’ям розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для конкретної сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом за останні шість місяців перед зверненням, вказують у Пенсійному фонді.

Середньомісячний дохід на одну особу визначають так:

  • підсумовують доходи всіх членів сім’ї за шість місяців;
  • обчислюють середньомісячний показник;
  • ділять його на кількість членів сім’ї.

Що входить до доходу

Порядок обчислення сукупного доходу для всіх видів державної соціальної допомоги затверджено постановою Кабінету Міністрів України №632 від 22 липня 2020 року.

Згідно з пунктом 4 цього документа, до доходу враховують, зокрема:

  • грошові надходження;
  • інші види фінансової допомоги;
  • перекази з-за кордону.

Чому це важливо

Включення міжнародних переказів до доходу може зменшити розмір допомоги або взагалі позбавити сім’ю права на її отримання, якщо дохід перевищує встановлений рівень.

