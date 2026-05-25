В Україні змінили правила дарування квартир і авто неповнолітнім: що передбачає новий закон

Відтепер не потрібно отримувати дозвіл від органу опіки та піклування у тих випадках, коли дитина безоплатно набуває майно у власність.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні набрав чинності Закон №4824-IX, який змінює порядок укладення правочинів в інтересах неповнолітніх.

Відтепер не потрібно отримувати дозвіл від органу опіки та піклування у тих випадках, коли дитина безоплатно набуває майно у власність.

Йдеться, зокрема, про:

нерухомість;

об’єкти незавершеного будівництва;

майбутні об’єкти нерухомості;

транспортні засоби;

інше цінне майно.

Наприклад: якщо батьки або родичі хочуть подарувати дитині квартиру чи автомобіль, нотаріусу більше не потрібно надавати попередній дозвіл органу опіки. Достатньо згоди батьків або інших законних представників.

До цього така процедура була значно складнішою, адже навіть для договору дарування необхідно було отримувати окремий дозвіл органу опіки та піклування.

У Мінʼюсті пояснили особливості укладення правочинів залежно від віку дитини

Діти до 14 років (малолітні) мають часткову цивільну дієздатність, тому договори щодо нерухомості чи транспортних засобів від їхнього імені укладають батьки або законні представники. При цьому потрібна нотаріально посвідчена згода другого з батьків.

Діти від 14 до 18 років (неповнолітні) можуть брати участь у підписанні договорів особисто, але за згодою батьків або законних представників. Якщо договір потребує нотаріального посвідчення чи державної реєстрації — така згода також має бути нотаріально посвідченою.

У деяких випадках згода одного з батьків не потрібна — наприклад, якщо місце його проживання невідоме, він не бере участі у вихованні дитини понад 6 місяців, зник безвісти або перебуває в полоні.

Водночас закон не скасовує дозвіл органу опіки у випадках, коли майно дитини відчужується: продається, дарується, передається в іпотеку, заставу, ділиться чи іншим способом вибуває з власності дитини. У таких ситуаціях дозвіл органу опіки залишається обов’язковим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.