На Київщині поліція почала оформлювати протоколи з місць обстрілів і злочинів в електронному вигляді

Документи одразу завантажуються в систему, їх можна роздрукувати для адвокатів, потерпілих та інших учасників процесу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київській області слідчо-оперативні групи перейшли на електронне оформлення протоколів із місць злочинів та російських обстрілів.

Як повідомили правоохоронці, Київщина стала першим регіоном в Україні, де всі слідчо-оперативні групи забезпечили ноутбуками та мобільними принтерами для оформлення документів безпосередньо на місці події.

У поліції наголосили, що огляд місця події є однією з ключових слідчих дій, яку проводять ще до реєстрації кримінального провадження. Саме під час такого огляду фіксують сліди злочину, речові докази та свідчення.

За словами правоохоронців, тепер усі дані після прибуття на місце події можна вносити в електронному форматі значно швидше та якісніше. Документи одразу завантажуються в систему, їх можна роздрукувати для адвокатів, потерпілих та інших учасників процесу.

У поліції зазначають, що на Київщині щодоби можуть реєструвати понад 400 виїздів.

Також правоохоронці повідомили, що нову техніку вже частково використовують слідчі під час проведення обшуків та оглядів.

Окрім ноутбуків і принтерів, поліція отримала сучасні фотоапарати, дрони для 3D-зйомки та засоби індивідуального захисту для криміналістів і слідчих.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.