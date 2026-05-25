  1. В Україні

На Київщині поліція почала оформлювати протоколи з місць обстрілів і злочинів в електронному вигляді

12:41, 25 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документи одразу завантажуються в систему, їх можна роздрукувати для адвокатів, потерпілих та інших учасників процесу.
На Київщині поліція почала оформлювати протоколи з місць обстрілів і злочинів в електронному вигляді
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київській області слідчо-оперативні групи перейшли на електронне оформлення протоколів із місць злочинів та російських обстрілів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили правоохоронці, Київщина стала першим регіоном в Україні, де всі слідчо-оперативні групи забезпечили ноутбуками та мобільними принтерами для оформлення документів безпосередньо на місці події.

У поліції наголосили, що огляд місця події є однією з ключових слідчих дій, яку проводять ще до реєстрації кримінального провадження. Саме під час такого огляду фіксують сліди злочину, речові докази та свідчення.

За словами правоохоронців, тепер усі дані після прибуття на місце події можна вносити в електронному форматі значно швидше та якісніше. Документи одразу завантажуються в систему, їх можна роздрукувати для адвокатів, потерпілих та інших учасників процесу.

У поліції зазначають, що на Київщині щодоби можуть реєструвати понад 400 виїздів.

Також правоохоронці повідомили, що нову техніку вже частково використовують слідчі під час проведення обшуків та оглядів.

Окрім ноутбуків і принтерів, поліція отримала сучасні фотоапарати, дрони для 3D-зйомки та засоби індивідуального захисту для криміналістів і слідчих.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція злочинець злочин Київська область військові злочини

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українські банки готують до екстраподатку 50% ще на два роки, попри опір НБУ

Через плани продовжити 50% податку на прибуток банків на 2026–2027 роки НБУ заявляє про ризики зупинки кредитування бізнесу.

В парламенті не хочуть прибирати обмеження цін на медикаменти для військових під час лікування

Реалізація законопроєкту щодо доступу військових до лікарських засобів потребує синхронного оновлення суміжних законів.

Через великі витрати в українців можуть забрати допомогу — держоргани перевіряють покупки отримувачів соцвиплат

Великі покупки, банківські операції та навіть перекази між родичами дедалі частіше стають підставою для перевірок соцвиплат в Україні.

Суд у Дніпрі вирішив, що AI-ідентифікація підтверджує користування каршерингом, але не доводить вину у ДТП

Суд дійшов висновку, що AI-ідентифікація користувача у сервісі каршерингу не доводить автоматично його відповідальність за пошкодження авто.

Як змусити платити аліменти на дитину, якщо батько не записаний у свідоцтві про народження

В Україні аліменти можуть стягуватися як на дитину, так і на одного з подружжя за наявності визначених законом підстав.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]