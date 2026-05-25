В Україні пропонують посилити контроль за випадками антисемітизму: з’явиться окремий координатор

Йдеться про створення окремої системи контролю та реагування на прояви антисемітизму в Україні.

Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС розглянув законопроєкт №14228 щодо визначення спеціального координатора з питань запобігання та протидії антисемітизму та дійшов висновку, що документ не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Йдеться про проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні» щодо визначення спеціального координатора з питань запобігання та протидії антисемітизму».

Що пропонує законопроєкт

Документ пропонує доповнити чинний закон новими положеннями про спеціального координатора з питань запобігання та протидії антисемітизму. Передбачається, що таким координатором буде центральний орган виконавчої влади, який визначатиме Кабінет Міністрів.

Також законопроєктом пропонується визначити повноваження:

центрального органу виконавчої влади, який формує державну політику у сфері запобігання та протидії антисемітизму;

центрального органу виконавчої влади, який реалізує таку державну політику.

За висновком Комітету, законопроєкт спрямований на виконання заходів Дорожньої карти з питань верховенства права.

Комітет підтримав і альтернативний проєкт

Аналогічний висновок члени Комітету ухвалили і щодо альтернативного законопроєкту №14228-1.

Які повноваження можуть отримати органи влади

Раніше Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №14228, який має на меті удосконалити інституційний механізм запобігання та протидії антисемітизму в Україні.

Проєктом пропонується надати Кабінету Міністрів повноваження визначати центральний орган виконавчої влади, який виконуватиме функції спеціального координатора з питань запобігання та протидії антисемітизму.

Також документ визначає повноваження органу, що формує державну політику у цій сфері. Зокрема, йдеться про:

координацію діяльності інших органів влади;

нормативно-правове регулювання;

узагальнення практики застосування законодавства;

підготовку пропозицій щодо вдосконалення законодавства;

участь у діяльності міжнародних урядових організацій;

співпрацю з відповідними органами іноземних держав.

Що входитиме до функцій органу з реалізації політики

Окремо прописані повноваження органу, який реалізовуватиме державну політику у сфері запобігання та протидії антисемітизму.

Серед них:

моніторинг дотримання законодавства;

вжиття заходів щодо запобігання та протидії антисемітизму;

заходи щодо вшанування пам’яті жертв Голокосту;

взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування;

співпраця з громадськими об’єднаннями;

проведення консультацій і досліджень у цій сфері.

