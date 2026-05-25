В Україні пропонують посилити контроль за випадками антисемітизму: з’явиться окремий координатор
Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС розглянув законопроєкт №14228 щодо визначення спеціального координатора з питань запобігання та протидії антисемітизму та дійшов висновку, що документ не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.
Йдеться про проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні» щодо визначення спеціального координатора з питань запобігання та протидії антисемітизму».
Що пропонує законопроєкт
Документ пропонує доповнити чинний закон новими положеннями про спеціального координатора з питань запобігання та протидії антисемітизму. Передбачається, що таким координатором буде центральний орган виконавчої влади, який визначатиме Кабінет Міністрів.
Також законопроєктом пропонується визначити повноваження:
- центрального органу виконавчої влади, який формує державну політику у сфері запобігання та протидії антисемітизму;
- центрального органу виконавчої влади, який реалізує таку державну політику.
За висновком Комітету, законопроєкт спрямований на виконання заходів Дорожньої карти з питань верховенства права.
Комітет підтримав і альтернативний проєкт
Аналогічний висновок члени Комітету ухвалили і щодо альтернативного законопроєкту №14228-1.
Які повноваження можуть отримати органи влади
Раніше Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №14228, який має на меті удосконалити інституційний механізм запобігання та протидії антисемітизму в Україні.
Проєктом пропонується надати Кабінету Міністрів повноваження визначати центральний орган виконавчої влади, який виконуватиме функції спеціального координатора з питань запобігання та протидії антисемітизму.
Також документ визначає повноваження органу, що формує державну політику у цій сфері. Зокрема, йдеться про:
- координацію діяльності інших органів влади;
- нормативно-правове регулювання;
- узагальнення практики застосування законодавства;
- підготовку пропозицій щодо вдосконалення законодавства;
- участь у діяльності міжнародних урядових організацій;
- співпрацю з відповідними органами іноземних держав.
Що входитиме до функцій органу з реалізації політики
Окремо прописані повноваження органу, який реалізовуватиме державну політику у сфері запобігання та протидії антисемітизму.
Серед них:
- моніторинг дотримання законодавства;
- вжиття заходів щодо запобігання та протидії антисемітизму;
- заходи щодо вшанування пам’яті жертв Голокосту;
- взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування;
- співпраця з громадськими об’єднаннями;
- проведення консультацій і досліджень у цій сфері.
