В Украине предлагают усилить контроль за случаями антисемитизма: появится отдельный координатор
Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрел законопроект №14228 относительно определения специального координатора по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму и пришел к выводу, что документ не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции.
Речь идет о проекте Закона «О внесении изменений в Закон Украины “О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине” относительно определения специального координатора по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму».
Что предлагает законопроект
Документ предлагает дополнить действующий закон новыми положениями о специальном координаторе по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму. Предполагается, что таким координатором будет центральный орган исполнительной власти, который будет определять Кабинет Министров.
Также законопроектом предлагается определить полномочия:
- центрального органа исполнительной власти, который формирует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия антисемитизму;
- центрального органа исполнительной власти, который реализует такую государственную политику.
По заключению Комитета, законопроект направлен на выполнение мероприятий Дорожной карты по вопросам верховенства права.
Комитет поддержал и альтернативный проект
Аналогичное заключение члены Комитета приняли и относительно альтернативного законопроекта №14228-1.
Какие полномочия могут получить органы власти
Ранее Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №14228, целью которого является усовершенствование институционального механизма предотвращения и противодействия антисемитизму в Украине.
Проектом предлагается предоставить Кабинету Министров полномочия определять центральный орган исполнительной власти, который будет выполнять функции специального координатора по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.
Также документ определяет полномочия органа, формирующего государственную политику в этой сфере. В частности, речь идет о:
- координации деятельности других органов власти;
- нормативно-правовом регулировании;
- обобщении практики применения законодательства;
- подготовке предложений по совершенствованию законодательства;
- участии в деятельности международных правительственных организаций;
- сотрудничестве с соответствующими органами иностранных государств.
Что будет входить в функции органа по реализации политики
Отдельно прописаны полномочия органа, который будет реализовывать государственную политику в сфере предотвращения и противодействия антисемитизму.
Среди них:
- мониторинг соблюдения законодательства;
- принятие мер по предотвращению и противодействию антисемитизму;
- мероприятия по увековечению памяти жертв Холокоста;
- взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления;
- сотрудничество с общественными объединениями;
- проведение консультаций и исследований в этой сфере.
