В Украине предлагают усилить контроль за случаями антисемитизма: появится отдельный координатор

Речь идет о создании отдельной системы контроля и реагирования на проявления антисемитизма в Украине.

Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрел законопроект №14228 относительно определения специального координатора по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму и пришел к выводу, что документ не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции.

Речь идет о проекте Закона «О внесении изменений в Закон Украины “О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине” относительно определения специального координатора по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму».

Что предлагает законопроект

Документ предлагает дополнить действующий закон новыми положениями о специальном координаторе по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму. Предполагается, что таким координатором будет центральный орган исполнительной власти, который будет определять Кабинет Министров.

Также законопроектом предлагается определить полномочия:

центрального органа исполнительной власти, который формирует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия антисемитизму;

центрального органа исполнительной власти, который реализует такую государственную политику.

По заключению Комитета, законопроект направлен на выполнение мероприятий Дорожной карты по вопросам верховенства права.

Комитет поддержал и альтернативный проект

Аналогичное заключение члены Комитета приняли и относительно альтернативного законопроекта №14228-1.

Какие полномочия могут получить органы власти

Ранее Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №14228, целью которого является усовершенствование институционального механизма предотвращения и противодействия антисемитизму в Украине.

Проектом предлагается предоставить Кабинету Министров полномочия определять центральный орган исполнительной власти, который будет выполнять функции специального координатора по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.

Также документ определяет полномочия органа, формирующего государственную политику в этой сфере. В частности, речь идет о:

координации деятельности других органов власти;

нормативно-правовом регулировании;

обобщении практики применения законодательства;

подготовке предложений по совершенствованию законодательства;

участии в деятельности международных правительственных организаций;

сотрудничестве с соответствующими органами иностранных государств.

Что будет входить в функции органа по реализации политики

Отдельно прописаны полномочия органа, который будет реализовывать государственную политику в сфере предотвращения и противодействия антисемитизму.

Среди них:

мониторинг соблюдения законодательства;

принятие мер по предотвращению и противодействию антисемитизму;

мероприятия по увековечению памяти жертв Холокоста;

взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления;

сотрудничество с общественными объединениями;

проведение консультаций и исследований в этой сфере.

