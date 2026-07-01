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Женщина передавала спецслужбам РФ информацию об ВСУ: суд вынес приговор

21:51, 1 июля 2026
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Коллегия судей вынесла приговор по делу о государственной измене.
Женщина передавала спецслужбам РФ информацию об ВСУ: суд вынес приговор
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Женщину, которую обвиняли в передаче спецслужбам РФ информации о размещении военной техники и подразделений ВСУ, Хаджибейский районный суд города Одессы признал виновной в государственной измене. Ей назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Согласно материалам уголовного производства №521/12077/25, гражданка Украины П. осуждена за то, что в течение 2025 года, в условиях военного положения, передавала сотрудникам специальных служб РФ информацию, не находившуюся в открытом доступе, путем направления сообщений о размещении военной техники и подразделений Вооруженных сил Украины.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Королёвский районный суд Житомира признал виновным военнослужащего, который перешел на сторону РФ, воевал против Вооруженных сил Украины и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, обвиняемый добровольно согласился проходить военную службу в вооруженных силах РФ.

Суд квалифицировал действия Б. как государственную измену, а также как добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных формированиях, созданных на временно оккупированной территории. Исследовав все доказательства в судебном заседании, суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого.

 

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