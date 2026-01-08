  1. Судебная практика

Суд в Житомире приговорил военного к 15 годам лишения свободы за государственную измену — подробности

16:20, 8 января 2026
Королевский райсуд Житомира признал виновным военнослужащего, который перешел на сторону РФ и воевал против ВСУ, и приговорил его к 15 годам лишения свободы.
Суд в Житомире приговорил военного к 15 годам лишения свободы за государственную измену — подробности
Королевский районный суд г. Житомира, рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Житомире уголовное производство по обвинению гражданина Б., уроженца Житомирской области, ранее не судимого, в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 111 (Государственная измена), частью 7 статьи 111-1 (Коллаборационная деятельность) УК Украины.

В ходе судебного разбирательства установлено, что Б., будучи гражданином Украины и военнослужащим, проходил службу на территории Донецкой области. Однако, находясь в условиях военного положения, он сознательно нарушил присягу и конституционный долг по защите государства. Осознавая противоправный характер своих действий и их последствия, по идеологическим мотивам гражданин Б. принял решение перейти на сторону государства-агрессора — Российской Федерации, действуя с целью нанесения ущерба суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины.

Находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, обвиняемый добровольно согласился проходить военную службу в вооруженных силах РФ и вступил в состав незаконного вооруженного формирования — так называемого «добровольческого отряда» т.н. «ДНР». В дальнейшем он принимал непосредственное участие в боевых действиях и штурмовых операциях против Сил обороны Украины на линии боевого столкновения, фактически воюя против собственного государства.

Суд квалифицировал действия Б. как государственную измену, а также как добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных формированиях, созданных на временно оккупированной территории. Изучив все доказательства в судебном заседании, суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого.

Судом установлено, что гражданин Б. совершил преступления, предусмотренные частью 2 статьи 111), частью 7 статьи 111-1 УК Украины.

По результатам рассмотрения гражданину Б. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, связанные с выполнением административно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 15 лет с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.

суд военные госизмена Королёвский районный суд Житомира

