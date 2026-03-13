Проблемные кредиты в Украине сократились более чем в два раза в год: как меняется кредитование бизнеса и населения

Даниил Гетманцев сообщил, что доля проблемных кредитов в банковской системе Украины снизилась до исторически низкого уровня - 13,87%, хотя в сегменте кредитования физических лиц зафиксирован небольшой рост таких ссуд.

Уровень неработающих кредитов (NPL) в Украине по состоянию на 1 февраля 2026 года составил 13,87%, что на 0,05 процентного пункта ниже, чем в январе (13,92%). В настоящее время, по данным Национального банка Украины, доля проблемных кредитов находится на исторически низком уровне, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, в годовом измерении — при сравнении февраля 2026 года с февралем 2025 года — уровень NPL снизился на 16,59 процентного пункта: с 30,46% до 13,87%.

Гетманцев отметил, что положительная динамика очистки кредитного портфеля от проблемных кредитов наблюдается в сегменте предпринимателей. За месяц этот показатель снизился на 0,04 процентного пункта — с 16,99% до 16,95%, а за год сократился на 22,67 процентного пункта — с 39,62% до 16,95%.

В то же время, по его словам, ситуация в кредитном портфеле физических лиц выглядит несколько сложнее. За месяц доля проблемных кредитов в этом сегменте выросла на 0,05 процентного пункта — с 10,78% до 10,83%. Однако в годовом измерении показатель все же снизился на 4,78 процентного пункта — с 15,61% до 10,83%.

Он также сообщил, что хотя общий кредитный портфель постепенно очищается от проблемных кредитов, этот процесс по-разному отражается в банках разных форм собственности. Так, в начале февраля доля NPL в государственных банках составляла 19,64% против 19,83% в январе 2026 года и 42,98% в феврале 2025 года. В частных банках с украинским капиталом этот показатель составлял 8,38% против 8,37% в январе и 11,93% год назад, а в частных банках с иностранным капиталом — 6,54% против 6,46% в январе и 10,92% в феврале 2025 года.

По словам Гетманцева, в целом валовой кредитный портфель банков вырос. За месяц он увеличился с 1,359 трлн грн до 1,382 трлн грн, или на 1,7%, а в годовом измерении — с 1,305 трлн грн до 1,382 трлн грн, что составляет рост на 5,9%.

В то же время, как сообщил он, объем проблемных кредитов за месяц вырос на 1,2% — со 189,3 млрд грн до 191,6 млрд грн. Однако в годовом измерении этот показатель снизился на 51,8% — с 397,6 млрд грн до 191,6 млрд грн.

Гетманцев подчеркнул, что банки продолжают сокращать долю NPL в кредитном портфеле, однако финансовые учреждения должны и дальше активно очищать свои балансы от проблемных кредитов. По его словам, прежде всего это касается государственных банков, поскольку их доля NPL все еще остается высокой — на уровне 19,64%.

Он также отметил, что банкам необходимо внимательно следить за качеством новых кредитов. В частности, за месяц — с января по февраль — доля проблемных кредитов в сегменте кредитования физических лиц, включая физических лиц-предпринимателей, выросла на 0,05 процентного пункта — с 10,78% до 10,83%. По словам Гетманцева, это может быть временным трендом, однако такую статистику стоит тщательно отслеживать, чтобы не допустить существенного роста NPL в кредитном портфеле.

По его словам, постоянное снижение доли проблемных кредитов в кредитном портфеле позволяет находить ресурс для активизации кредитования бизнеса, особенно на прифронтовых территориях. Он добавил, что сейчас предприниматели нуждаются в кредитах, в частности для поддержки текущих процессов, а после завершения войны их потребность в финансировании только возрастет. Банковский сектор, по словам Гетманцева, должен как можно быстрее обеспечить эти потребности.

