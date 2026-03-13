Проблемні кредити в Україні скоротилися більш ніж удвічі за рік: як змінюється кредитування бізнесу і населення

Данило Гетманцев повідомив, що частка проблемних кредитів у банківській системі України знизилася до історично низького рівня — 13,87%, хоча у сегменті кредитування фізичних осіб зафіксовано невелике зростання таких позик.

Рівень непрацюючих кредитів (NPL) в Україні станом на 1 лютого 2026 року становив 13,87%, що на 0,05 відсоткового пункту нижче, ніж у січні (13,92%). Наразі, за даними НБУ, частка проблемних кредитів перебуває на історично низькому рівні, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, у річному вимірі — у порівнянні лютого 2026 року з лютим 2025 року — рівень NPL знизився на 16,59 відсоткового пункту: з 30,46% до 13,87%.

Гетманцев зазначив, що позитивна динаміка очищення кредитного портфеля від проблемних кредитів спостерігається у сегменті підприємців. За місяць цей показник знизився на 0,04 відсоткового пункту — з 16,99% до 16,95%, а за рік скоротився на 22,67 відсоткового пункту — з 39,62% до 16,95%.

Водночас, за його словами, ситуація у кредитному портфелі фізичних осіб виглядає дещо складніше. За місяць частка проблемних кредитів у цьому сегменті зросла на 0,05 відсоткового пункту — з 10,78% до 10,83%. Однак у річному вимірі показник все ж знизився на 4,78 відсоткового пункту — з 15,61% до 10,83%.

Він також повідомив, що хоча загальний кредитний портфель поступово очищується від проблемних кредитів, цей процес по-різному відображається у банках різних форм власності. Так, на початку лютого частка NPL у державних банках становила 19,64% проти 19,83% у січні 2026 року та 42,98% у лютому 2025 року. У приватних банках з українським капіталом цей показник становив 8,38% проти 8,37% у січні та 11,93% рік тому, а у приватних банках з іноземним капіталом — 6,54% проти 6,46% у січні та 10,92% у лютому 2025 року.

За словами Гетманцева, загалом валовий кредитний портфель банків зріс. За місяць він збільшився з 1,359 трлн грн до 1,382 трлн грн, або на 1,7%, а у річному вимірі — з 1,305 трлн грн до 1,382 трлн грн, що становить зростання на 5,9%.

Водночас, як повідомив він, обсяг проблемних кредитів за місяць зріс на 1,2% — зі 189,3 млрд грн до 191,6 млрд грн. Однак у річному вимірі цей показник знизився на 51,8% — з 397,6 млрд грн до 191,6 млрд грн.

Гетманцев підкреслив, що банки продовжують скорочувати частку NPL у кредитному портфелі, однак фінансові установи мають і надалі активно звільняти свої баланси від проблемних кредитів. За його словами, насамперед це стосується державних банків, оскільки їхня частка NPL усе ще залишається високою — на рівні 19,64%.

Він також зазначив, що банкам необхідно уважно стежити за якістю нових кредитів. Зокрема, за місяць — із січня до лютого — частка проблемних кредитів у сегменті кредитування фізичних осіб, включно з ФОПами, зросла на 0,05 відсоткового пункту — з 10,78% до 10,83%. За словами Гетманцева, це може бути тимчасовим трендом, однак таку статистику варто ретельно відстежувати, щоб не допустити суттєвого зростання NPL у кредитному портфелі.

За його словами, постійне зниження частки проблемних кредитів у кредитному портфелі дозволяє знаходити ресурс для активізації кредитування бізнесу, особливо на прифронтових територіях. Він додав, що наразі підприємці потребують кредитів, зокрема для підтримки поточних процесів, а після завершення війни їхня потреба у фінансуванні лише зростатиме. Банківський сектор, за словами Гетманцева, має якнайшвидше забезпечити ці потреби.

