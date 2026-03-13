В приложении «Дія» на три дня приостановят перерегистрацию автомобилей — в чём причина
18:34, 13 марта 2026
С 14 по 16 марта сервис будет недоступен из-за технических работ в реестре транспортных средств.
Услуга перерегистрации автомобилей в мобильном приложении «Дія» временно не будет работать с 14 по 16 марта включительно. Об этом сообщили в «Дії».
Причиной приостановки являются технические работы в Едином государственном реестре транспортных средств. После их завершения возможность перерегистрации автомобилей в «Дії» будет восстановлена.
