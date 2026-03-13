У Дії на три дні зупинять перереєстрацію авто – в чому причина
18:34, 13 березня 2026
З 14 по 16 березня сервіс буде недоступний через технічні роботи в реєстрі транспортних засобів.
Послуга перереєстрації автомобілів у мобільному застосунку Дія тимчасово не працюватиме з 14 до 16 березня включно. Про це повідомили в Дії.
Причиною призупинення є технічні роботи в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів. Після їх завершення можливість перереєстрації авто в Дії буде відновлена.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.