Суд Николаева конфисковал 5 внедорожников, ввезенных в качестве «гуманитарной помощи» с поддельными письмами от военных

18:20, 13 марта 2026
Мужчина из Тернопольской области использовал поддельные письма от воинских частей для беспошлинного ввоза автомобилей из ЕС.
В Центральном районном суде Николаева рассмотрены дела о нарушении таможенных правил, возбужденные в отношении 45-летнего жителя Тернопольской области. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Обстоятельства дела

Судом установлено, что в течение мая-июня 2023 года мужчина в качестве гуманитарной помощи ввозил с территории ЕС внедорожники производства Германии, Японии, Южной Кореи и США. Всего было ввезено пять автомобилей.

Для таможенного оформления мужчина подавал, среди прочего, письма-обращения командиров воинских частей, которым якобы должны были передать автомобили. Автомобили оформлялись как гуманитарная помощь в условиях военного положения без налогообложения и применения мер нетарифного регулирования.

В то же время, согласно ответам указанных воинских частей, ими не направлялись вышеупомянутые письма-обращения, автомобили к ним не поступали и у них нет сведений о лице, ввозившем автомобили.

Также судом установлено, что указанные внедорожники не зарегистрированы ни в одной воинской части, а письма-обращения от командиров воинских частей были поддельными.

Какое решение принял суд

Изучив материалы дела в их совокупности, суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 483 КоАП, и постановил наложить на него административное взыскание в виде штрафа в размере 76 944 грн с конфискацией пяти указанных внедорожников.

