Суд Миколаєва конфіскував 5 позашляховиків, ввезених як «гуманітарку» з підробленими листами військових

Чоловік з Тернопільщини використовував підроблені листи військових частин для безмитного ввезення автомобілів з ЄС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Центральному районному суді Миколаєва розглянуто справи про порушення митних правил складені стосовно 45-річного мешканця Тернопільської області. Про це повідомила прес-служба суду.

Обставини справи

Судом встановлено, що впродовж травня-червня 2023 року, чоловік у якості гуманітарної допомоги, ввозив з території ЄС позашляховики виробництва Німеччини, Японії, Південної Кореї та США. Всього було завезено п'ять автомобілів.

Для митного оформлення чоловік подавав, серед іншого, листи-звернення командирів військових частин, яким начебто мали передати автівки. Автомобілі оформлювались, як гуманітарна допомога в умовах воєнного стану без оподаткування та застосування заходів нетарифного регулювання.

Водночас, згідно відповідей зазначених військових частин ними не направлялись вищезазначені листи-звернення, автомобілі до них не надходили і в них немає відомостей стосовно особи, яка ввозила автівки.

Також судом встановлено, що зазначені позашляховики не зареєстровані за жодною військовою частиною, а листи-звернення від командирів військових частин були підробленими.

Що вирішив суд

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд визнав чоловіка винним у вчиненні адіміністативного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 КУпАП та постановив накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у сумі 76 944 грн з конфіскацією п'яти зазначених позашляховиків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.