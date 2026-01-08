Суд у Житомирі засудив військового до 15 років позбавлення волі за державну зраду — подробиці

Корольовський райсуд Житомира визнав винним військовослужбовця, який перейшов на бік рф та воював проти ЗСУ та засудив його до 15 років ув’язнення.

Корольовський районний суд м. Житомира, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі кримінальне провадження за обвинуваченням громадянина Б., уродженця Житомирської області, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статтті 111 (Державна зрада), частиною 7 статті 111-1 (Колабораційна діяльність) КК України.

Під час судового розгляду встановлено, що Б., будучи громадянином України та військовослужбовцем, проходив службу на території Донецької області. Однак, перебуваючи в умовах воєнного стану, він свідомо порушив присягу та конституційний обов’язок щодо захисту держави. Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх наслідки, з ідеологічних мотивів громадянин Б. прийняв рішення перейти на бік держави-агресора — російської федерації, діючи з метою завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності та обороноздатності України.

Перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, обвинувачений добровільно погодився проходити військову службу у збройних силах рф та вступив до складу незаконного збройного формування — так званого «добровольческого отряда» т.зв. «днр». Надалі він брав безпосередню участь у бойових діях і штурмових операціях проти Сил оборони України на лінії бойового зіткнення, фактично воюючи проти власної держави.

Суд кваліфікував дії Б. як державну зраду, а також як добровільну участь громадянина України в незаконних збройних формуваннях, створених на тимчасово окупованій території. Дослідивши всі докази у судовому засіданні, суд дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого.

Судом встановлено, що громадянин Б., вчинив злочини, передбачені частиною 2 статтті 111), частиною 7 статті 111-1 КК України КК України.

За результатами розгляду громадянину Б., покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років, з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування пов'язані з виконанням адміністративно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 15 років з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Наразі вирок суду не набрав законної сили.

