Україна ратифікує зміни до Угоди про вільну торгівлю з Чорногорією – у Раді зареєстрували законопроєкт

Проект передбачає оновлення правил походження та адміністративного співробітництва у вільній торгівлі.

Кабінет Міністрів України як суб’єкт законодавчої ініціативи зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт «Про ратифікацію Протоколу між Урядом України та Урядом Чорногорії про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії» (реєстр. №0369). Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєкт передбачає ратифікацію Протоколу, укладеного 26 грудня 2025 року в Києві, який оновлює Додаток ІІ до Угоди про вільну торгівлю у частині правил походження товарів та методів адміністративного співробітництва.

За словами представника уряду у Раді, метою документа є гармонізація торговельних процедур між Україною та Чорногорією та спрощення механізмів контролю за походженням товарів.

