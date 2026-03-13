  1. Законодавство
  2. / В Україні

Україна ратифікує зміни до Угоди про вільну торгівлю з Чорногорією – у Раді зареєстрували законопроєкт

17:55, 13 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Проект передбачає оновлення правил походження та адміністративного співробітництва у вільній торгівлі.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України як суб’єкт законодавчої ініціативи зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт «Про ратифікацію Протоколу між Урядом України та Урядом Чорногорії про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії» (реєстр. №0369). Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Законопроєкт передбачає ратифікацію Протоколу, укладеного 26 грудня 2025 року в Києві, який оновлює Додаток ІІ до Угоди про вільну торгівлю у частині правил походження товарів та методів адміністративного співробітництва.

За словами представника уряду у Раді, метою документа є гармонізація торговельних процедур між Україною та Чорногорією та спрощення механізмів контролю за походженням товарів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект Кабінет Міністрів України Чорногорія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дизель для ЗСУ та аграріїв можуть звільнити від ПДВ — новий проєкт у Верховній Раді

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо стабілізації цін на пальне.

Нацполіція презентувала ТСК цифрову систему автоматизованого моніторингу декларацій поліцейських

Цифровий інструмент автоматично аналізує доходи, майно та корпоративні права поліцейських.

Комунальні борги під час воєнного стану: апеляційний суд у Києві пояснив, як під час війни нараховують штрафи

Суд визначив, які суми підлягають стягненню одразу, а які – відтерміновані.

У Раді пропонують створити «мегаштаб» для координації всіх координаційних органів країни

Народні депутати пропонують створити Координаційний штаб з координації координаційних штабів і навіть підібрали кандидатуру голови нового відомства.

Транспортний комітет Ради підтримав ідею створення окремого міністерства транспорту

В Раді вже заговорили про розділення Міністерства розвитку громад та територій України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]