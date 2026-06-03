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Неправильні дані в ЄДР можуть обернутися труднощами для бізнесу — що робити

18:40, 3 червня 2026
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Як виправити помилки в Єдиному державному реєстрі.
Неправильні дані в ЄДР можуть обернутися труднощами для бізнесу — що робити
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Помилки в Єдиному державному реєстрі (ЄДР) необхідно виправляти якомога швидше, адже зволікання може створити труднощі для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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Порядок виправлення залежить від того, хто саме припустився помилки — державний реєстратор чи заявник.

Якщо неточність виникла з вини державного реєстратора, він зобов’язаний виправити її безоплатно протягом одного дня після виявлення.

Якщо ж помилка міститься у документах, поданих заявником, наприклад у персональних даних, датах або адресах, для внесення змін до ЄДР необхідно звернутися до державного реєстратора з документами та сплатити адміністративний збір. Його розмір визначений статтею 32 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Також помилки можуть бути виправлені на підставі судового рішення. У такому випадку державний реєстратор вносить зміни до реєстру без стягнення плати після надходження відповідного рішення суду.

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бізнес мінюст ФОП

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