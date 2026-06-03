  1. В Украине

Неправильные данные в ЕГР могут обернуться трудностями для бизнеса — что делать

18:40, 3 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Как исправить ошибки в Едином государственном реестре.
Неправильные данные в ЕГР могут обернуться трудностями для бизнеса — что делать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ошибки в Едином государственном реестре (ЕГР) необходимо исправлять как можно быстрее, ведь промедление может создать трудности для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Порядок исправления зависит от того, кто именно допустил ошибку — государственный регистратор или заявитель.

Если неточность возникла по вине государственного регистратора, он обязан исправить ее бесплатно в течение одного дня после выявления.

Если же ошибка содержится в документах, поданных заявителем, например в персональных данных, датах или адресах, для внесения изменений в ЕГР необходимо обратиться к государственному регистратору с документами и уплатить административный сбор. Его размер определен статьей 32 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований».

Также ошибки могут быть исправлены на основании судебного решения. В таком случае государственный регистратор вносит изменения в реестр без взимания платы после поступления соответствующего решения суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес минюст ФЛП

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд: Мобилизация отца не может отсрочить право ребенка на алименты

Верховный Суд подчеркнул, что в делах о взыскании алиментов суды должны учитывать право ребёнка на своевременное содержание, а не только факт прохождения ответчиком военной службы.

Владельцев Starlink обязали сообщать о передаче терминала: на уведомление государству дали 10 дней

Среди главных изменений — новые права для бизнеса, упрощенная регистрация оборудования и появление в Дії сервиса для контроля зарегистрированных терминалов.

Перед задержанием журналиста власти должны учитывать свободу прессы и интересы общественного порядка — ЕСПЧ

ЕСПЧ пришел к выводу, что задержание журналистки не отвечало насущной общественной потребности и не могло считаться необходимым в демократическом обществе.

Кому принадлежат технические этажи, колясочные и вестибюли в многоэтажках: позиция ВС

Сам факт размещения в помещении котельной еще не означает, что оно является общим имуществом совладельцев дома.

Бронирование работников: как предприятию рассчитать квоту и не потерять статус критического

Ошибка в расчете общего количества военнообязанных может стоить предприятию статуса критичности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]