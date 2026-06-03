Неправильные данные в ЕГР могут обернуться трудностями для бизнеса — что делать

Как исправить ошибки в Едином государственном реестре.

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Ошибки в Едином государственном реестре (ЕГР) необходимо исправлять как можно быстрее, ведь промедление может создать трудности для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Порядок исправления зависит от того, кто именно допустил ошибку — государственный регистратор или заявитель.

Если неточность возникла по вине государственного регистратора, он обязан исправить ее бесплатно в течение одного дня после выявления.

Если же ошибка содержится в документах, поданных заявителем, например в персональных данных, датах или адресах, для внесения изменений в ЕГР необходимо обратиться к государственному регистратору с документами и уплатить административный сбор. Его размер определен статьей 32 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований».

Также ошибки могут быть исправлены на основании судебного решения. В таком случае государственный регистратор вносит изменения в реестр без взимания платы после поступления соответствующего решения суда.

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