Украина ратифицирует изменения в Соглашении о свободной торговле с Черногорией — в Раде зарегистрирован законопроект

Проект предусматривает обновление правил происхождения и административного сотрудничества в сфере свободной торговли.

Кабинет Министров Украины как субъект законодательной инициативы зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О ратификации Протокола между Правительством Украины и Правительством Черногории о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле между Правительством Украины и Правительством Черногории» (рег. №0369). Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект предусматривает ратификацию Протокола, заключенного 26 декабря 2025 года в Киеве, который обновляет Приложение II к Соглашению о свободной торговле в части правил происхождения товаров и методов административного сотрудничества.

По словам представителя правительства в Раде, целью документа является гармонизация торговых процедур между Украиной и Черногорией и упрощение механизмов контроля за происхождением товаров.

