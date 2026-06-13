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Иностранца выдворили из Украины из-за использования двух паспортов для обхода миграционных правил

07:00, 13 июня 2026
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Иностранцу также запретили въезд на территорию Украины сроком на пять лет.
Иностранца выдворили из Украины из-за использования двух паспортов для обхода миграционных правил
Фото: dmsu.gov.ua
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Сотрудники Уманского отдела Центрально-Южного межрегионального управления ГМС совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований в Черкасской области ДСР НПУ доставили к государственной границе и принудительно выдворили из Украины иностранца, который пытался использовать два паспорта для обхода установленных сроков пребывания.

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Как сообщили в Миграционной службе Кировоградской и Черкасской областей, 43-летний мужчина имел паспорта гражданина Республики Молдова и Румынии.

В 2021 году он сменил имя, а молдавский паспорт был оформлен уже с новыми персональными данными. Это позволяло ему длительное время пользоваться двумя разными документами: въезжать в Украину по одному паспорту, находиться в пределах разрешенного безвизовым режимом срока, выезжать на несколько дней, а затем возвращаться уже по другому.

Во время проверок сотрудники миграционной службы установили, что оба документа принадлежат одному и тому же лицу. Таким образом иностранец фактически уклонялся от соблюдения правила пребывания «90 дней в течение 180».

За превышение разрешенного срока пребывания мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 203 КУоАП и наложили штраф в размере 3 400 гривен.

В ГМС отметили, что постоянного места жительства и достаточного финансового обеспечения для пребывания в Украине мужчина не имел. Кроме того, были основания полагать, что он будет уклоняться от самостоятельного выезда из Украины.

В связи с этим в отношении иностранца было принято решение о принудительном выдворении с запретом дальнейшего въезда на территорию Украины сроком на пять лет.

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Умань миграционная служба

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