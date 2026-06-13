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Іноземця видворили з України через використання двох паспортів для обходу міграційних правил

07:00, 13 червня 2026
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Іноземцю також заборонили в’їзд на територію України строком на п’ять років.
Іноземця видворили з України через використання двох паспортів для обходу міграційних правил
Фото: dmsu.gov.ua
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Працівники Уманського відділу Центрально-південного міжрегіонального управління ДМС спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань у Черкаській області ДСР НПУ доставили до державного кордону та примусово видворили з України іноземця, який намагався використати два паспорти для обходу встановлених строків перебування.

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Як повідомили у Міграційній службі Кіровоградщини та Черкащини, 43-річний чоловік мав паспорти громадянина Республіки Молдова та Румунії.

У 2021 році він змінив ім’я, а молдовський паспорт був оформлений уже з новими персональними даними. Це дозволяло йому тривалий час користуватися двома різними документами: в’їжджати в Україну за одним паспортом, перебувати в межах дозволеного безвізовим режимом строку, виїжджати на кілька днів, а потім повертатися вже за іншим.

Під час перевірок працівники міграційної служби встановили, що обидва документи належать одній і тій самій особі. Таким чином іноземець фактично ухилявся від дотримання правила перебування «90 днів протягом 180».

За перевищення дозволеного строку перебування чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 203 КУпАП та наклали штраф у розмірі 3 400 гривень.

У ДМС зазначили, що постійного місця проживання та достатнього фінансового забезпечення для перебування в Україні чоловік не мав. Крім того, були підстави вважати, що він ухилятиметься від самостійного виїзду з України.

У зв’язку з цим щодо іноземця ухвалили рішення про примусове видворення із забороною подальшого в’їзду на територію України строком на п’ять років.

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Умань міграційна служба

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