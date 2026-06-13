Александр Усик встретился с Дональдом Трампом в Белом доме, фото

На опубликованном фото Усик и Трамп пожимают друг другу руки в Овальном кабинете Белого дома.

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Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик встретился с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

Фотографию со встречи опубликовала в социальной сети X помощница президента США по вопросам коммуникаций Марго Мартин.

На опубликованном снимке Усик и Трамп пожимают друг другу руки в Овальном кабинете. Фото привлекло внимание пользователей сети, поскольку композиция кадра напоминает традиционную «битву взглядов», которую боксеры проводят перед поединками.

«Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком», — отметила Марго Мартин в подписи к фотографии.

Подробности разговора между украинским боксером и президентом США в настоящее время не разглашаются.

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