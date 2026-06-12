МВФ считает, что нынешние коммунальные тарифы необходимо пересматривать: Украина готовит план изменений

Действующая система тарифов для населения ухудшает финансовое состояние государственных энергетических компаний.

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Украина при технической поддержке Международного валютного фонда готовит дорожную карту постепенной либерализации энергетического рынка. После внедрения механизмов социальной защиты для уязвимых домохозяйств тарифы для населения должны постепенно корректироваться.

Так, МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement) относительно первого пересмотра четырехлетней программы расширенного финансирования EFF объемом 8,1 млрд долларов. После утверждения решения Исполнительным советом МВФ Украина сможет получить около 690 млн долларов, а общий объем выплат по программе вырастет до 2,2 млрд долларов.

МВФ: действующая система тарифов ослабляет государственные энергокомпании

Одним из ключевых сигналов в заявлении стала оценка ситуации в энергетическом секторе.

В МВФ отметили, что сейчас акцент смещается на реформы, необходимые для подготовки к либерализации энергетического рынка. По мнению Фонда, действующая система коммунальных тарифов для населения и связанные с ней специальные обязательства на энергетическом рынке ухудшили финансовое состояние государственных энергетических компаний.

В Фонде считают, что это ограничивает ресурсы, необходимые для критически важных инвестиций, ремонтов и восстановления энергетической инфраструктуры.

В Украине готовят дорожную карту изменения тарифов

Для решения этой проблемы украинские власти при технической поддержке МВФ готовят специальную дорожную карту постепенной либерализации энергетического рынка.

В документе должны быть предусмотрены механизмы социальной защиты для уязвимых категорий населения.

После подготовки таких механизмов и на основе утвержденной дорожной карты тарифы для бытовых потребителей, как отмечают в МВФ, должны постепенно корректироваться для решения финансовых проблем энергетического сектора и создания условий для привлечения инвестиций.

Фонд также подчеркнул необходимость усиления независимости и добропорядочности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Какие еще требования содержит программа МВФ

Помимо энергетических реформ, МВФ обратил внимание на необходимость увеличения внутренних доходов бюджета и сокращения теневой экономики.

Среди согласованных мер — отмена освобождения от уплаты НДС и таможенных платежей для международных почтовых отправлений, борьба со злоупотреблениями трансфертным ценообразованием, а также реформа упрощенной системы налогообложения.

В Фонде также подчеркнули важность реформирования Бюро экономической безопасности и Государственной таможенной службы для противодействия уклонению от уплаты налогов.

Украина получит новый транш

В МВФ сообщили, что все количественные критерии выполнения программы по состоянию на конец марта были соблюдены. В то же время реализация части структурных реформ происходит с задержкой, поэтому стороны согласовали обновленный график выполнения обязательств.

После одобрения результатов пересмотра Исполнительным советом МВФ Украина сможет получить очередной транш в размере около 690 млн долларов.

В Фонде прогнозируют, что рост экономики Украины в 2026 году замедлится до 1–1,6% из-за последствий войны России против Украины и внешних рисков, которые остаются чрезвычайно высокими.

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