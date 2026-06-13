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ТЦК оштрафовал через шесть месяцев после дедлайна ВВК — суд встал на сторону военнообязанного

10:17, 13 июня 2026
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Штраф в размере 17 тысяч гривен был наложен через шесть месяцев после дедлайна, хотя закон отводит на это лишь три месяца.
ТЦК оштрафовал через шесть месяцев после дедлайна ВВК — суд встал на сторону военнообязанного
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Кельменецкий районный суд Черновицкой области отменил постановление ТЦК и СП о наложении штрафа в размере 17 тысяч гривен на военнообязанного, которого привлекли к административной ответственности за непрохождение повторного медицинского осмотра после отмены статуса «ограниченно пригодный». Суд пришел к выводу, что территориальный центр комплектования пропустил установленный законом срок для наложения административного взыскания, а также не доказал надлежащим образом правомерность принятого решения.

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Обстоятельства дела

И.о. начальника ТЦК и СП в декабре 2025 года вынес постановление о привлечении военнообязанного к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП и наложил на него штраф в размере 17 тыс. грн.

В постановлении отмечалось, что мужчина был признан ограниченно пригодным к военной службе до изменения законодательства и не выполнил установленную законом обязанность до 5 июня 2025 года пройти повторный медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе. По версии ТЦК, он не обратился ни в территориальный центр комплектования, ни через электронный кабинет для получения направления на военно-врачебную комиссию, чем нарушил законодательство о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Не согласившись с привлечением к ответственности, мужчина обратился в суд с требованием отменить постановление.

Что установил суд

Суд обратил внимание, что в соответствии с законодательством именно субъект властных полномочий должен доказать правомерность своего решения. Для привлечения лица к ответственности по ст. 210-1 КУоАП необходимо установить и подтвердить все обстоятельства, свидетельствующие о наличии правонарушения.

При этом суд отметил, что в материалах дела отсутствуют решения военно-врачебной комиссии, решение ТЦК и СП либо приказ или распоряжение руководителя ТЦК о проведении медицинского осмотра истца. Ответчик таких документов суду также не предоставил. По мнению суда, эти обстоятельства имеют значение для оценки законности привлечения лица к административной ответственности.

В то же время суд отдельно установил, что истец, который ранее был признан ограниченно пригодным к военной службе, до 5 июня 2025 года самостоятельно не обратился в ТЦК и СП либо через электронный кабинет для получения направления на прохождение ВВК.

Суд признал, что сроки для наложения штрафа были пропущены

Ключевым для разрешения спора стал анализ сроков привлечения к административной ответственности.

Суд отметил, что обязанность пройти повторный медицинский осмотр была ограничена конкретной датой — до 5 июня 2025 года. Поэтому правонарушение, связанное с невыполнением этой обязанности, не является длящимся. Именно 5 июня 2025 года суд определил датой выявления такого нарушения.

В соответствии с ч. 7 ст. 38 КУоАП административное взыскание за правонарушения, предусмотренные статьями 210 и 210-1 КУоАП, совершенные в особый период, может быть наложено в течение трех месяцев со дня их выявления, но не позднее одного года со дня совершения.

Однако постановление о наложении штрафа ТЦК вынес только 3 декабря 2025 года. Суд пришел к выводу, что на этот момент трехмесячный срок уже истек, а потому административное взыскание было наложено за пределами сроков, установленных законом.

Суд также обратил внимание на нарушение процедуры

Кроме пропуска сроков, суд указал на недостатки при рассмотрении дела об административном правонарушении.

В частности, ответчик не предоставил доказательств того, что при рассмотрении дела были полностью соблюдены требования КУоАП относительно выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для принятия решения, а также обеспечения процессуальных прав лица, привлекаемого к административной ответственности.

Суд отметил, что материалы дела №717/2886/25 не содержат надлежащих доказательств того, что лицу была обеспечена возможность в полной мере реализовать свои права, в частности право на защиту и правовую помощь. Также не было доказано, что постановление принималось с учетом всех обстоятельств, подлежавших проверке при рассмотрении дела.

Решение суда

Кельменецкий районный суд Черновицкой области полностью удовлетворил иск. Суд отменил постановление ТЦК и СП о наложении штрафа по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП и закрыл дело об административном правонарушении.

Таким образом, суд пришел к выводу, что постановление о привлечении военнообязанного к административной ответственности было вынесено с нарушением требований законодательства, в частности после истечения срока для наложения административного взыскания, а ответчик не доказал надлежащими доказательствами правомерность своего решения.

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